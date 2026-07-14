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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 10, con Pogacar, Egan y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 10, con Pogacar, Egan y Vingegaard

Después de un día de descanso, regresa la acción al Tour de Francia 2026, con una jornada entre Aurillac y Le Lioran, un recorrido de 166 kilómetros y varios ascensos.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 14 de jul, 2026
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Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos a hacerse con el título del Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos a hacerse con el título del Tour de Francia 2026
AFP
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  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

    • Publicidad

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
    • Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Sergio Higuita (XDS Astana Team).
  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.

  • 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 10
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 10 del Tour de Francia 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 10 del Tour de Francia 2026
    ProCycling Stats

  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Tadej Pogacar.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Jonas Vingegaard.
    • 2022: Jonas Vingegaard.
    • 2021: Tadej Pogacar.
    • 2020: Tadej Pogacar.
  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Aurillac y termina en Le Lioran, ubicados en territorio francés.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 166,6 kilómetros.

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:15 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:15 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 10 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

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