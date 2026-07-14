🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 10, con Pogacar, Egan y Vingegaard

La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Sergio Higuita (XDS Astana Team).
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.
- 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 10
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Tadej Pogacar.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Jonas Vingegaard.
- 2022: Jonas Vingegaard.
- 2021: Tadej Pogacar.
- 2020: Tadej Pogacar.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Aurillac y termina en Le Lioran, ubicados en territorio francés.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 166,6 kilómetros.
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:15 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:15 p.m. (Hora de Francia).
- 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 10 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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