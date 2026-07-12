🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 9, con Pogacar, Egan y Vingegaard

07:49 a. m. - A 114 KM DE LA META 🔴 Aún no se arma la fuga del día Varios ciclistas lo han intentado, pero el grupo principal no les da vía libre y todos siguen agrupados.

Publicidad

07:48 a. m. - A 130 KM DE LA META 🔴 Juan Ayuso la pasaba mal... El corredor español se quedó un poco del grupo principal, pero logró reponerse y reconectar.

07:47 a. m. - A 139 KM DE LA META 🔴 Resultados del Sprint | Beynat (44.9 km) 1. Mads Pedersen (Lidl - Trek) - 25 puntos.

2. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - 20 puntos.

3. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech) - 16 puntos.

4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 14 puntos.

5. Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) - 12 puntos.

6. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) . 10 puntos.

7. Mathias Vacek (Lidl - Trek) - 9 puntos.

8. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - 8 puntos.

9. Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 7 puntos.

10. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 6 puntos.

11. Tim Wellens (UAE Team Emirates - XRG) - 5 puntos.

12. Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) - 4 puntos.

13. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) - 3 puntos.

14. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) - 2 puntos.

15. Jake Stewart (NSN Cycling Team) - 1 punto.

07:42 a. m. - A 146 KM DE LA META 🔴 Mala suerte para Michael Storer El corredor del Tudor Pro Cycling Team se fue al suelo.

07:41 a. m. - A 150 KM DE LA META 🔴 Primeros movimientos en el grupo Se dio vía libre y varios corredores aceleraron para sacar diferencias.

07:39 a. m. - ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 Inicio neutralizado Son 5,5 kilómetros que se harán de manera controlada.

07:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 Portadores de las camisetas de líderes General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG). Montaña: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

Mads Pedersen (Lidl - Trek). Jóvenes: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).

07:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 Los ascensos del día KM Climb Length Avg. % 19.9 Puy Boubou 2.9 3.9 77.5 Côte de Naves 2.4 6.9 105.1 Suc au May 3.9 7.1 129.6 Côte de la Croix du Pey 4.8 5.7 161.1 Mont Bessou 0.8 7.1

07:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 8 1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 28h 49' 07''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 42''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 3' 27''

4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 30''

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 3' 34''

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 55''

7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 00''

8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 4' 21''

9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 4' 57''

10. Mathias Vacek (Lidl - Trek) - a 7' 10''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 9' 12''

07:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 Ganadores de las etapas Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.

Team Visma | Lease a Bike. Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).

Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

Mads Pedersen (Lidl - Trek). Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).

Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team). Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

07:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 7:45 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

07:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:45 de la mañana (hora de Colombia).

07:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.

07:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Egan Bernal (Netcompany INEOS).

Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).

Einer Rubio (Movistar Team).

Harold Tejada (XDS Astana Team).

Sergio Higuita (XDS Astana Team).

07:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.

07:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 9 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 9 del Tour de Francia ProCycling Stats

07:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2024: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2023: Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard. 2022: Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard. 2021: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2020: Tadej Pogacar.

07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Malemort y termina en Ussel, ubicados en territorio francés.

07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 154,6 kilómetros.

07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).