🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 9, con Pogacar, Egan y Vingegaard

Varios ciclistas lo han intentado, pero el grupo principal no les da vía libre y todos siguen agrupados.
- 07:49 a. m. - A 114 KM DE LA META🔴 Aún no se arma la fuga del día
- 07:48 a. m. - A 130 KM DE LA META🔴 Juan Ayuso la pasaba mal...
El corredor español se quedó un poco del grupo principal, pero logró reponerse y reconectar.
- 07:47 a. m. - A 139 KM DE LA META🔴 Resultados del Sprint | Beynat (44.9 km)
1. Mads Pedersen (Lidl - Trek) - 25 puntos.
2. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - 20 puntos.
3. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech) - 16 puntos.
4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 14 puntos.
5. Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) - 12 puntos.
6. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) . 10 puntos.
7. Mathias Vacek (Lidl - Trek) - 9 puntos.
8. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - 8 puntos.
9. Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 7 puntos.
10. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 6 puntos.
11. Tim Wellens (UAE Team Emirates - XRG) - 5 puntos.
12. Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) - 4 puntos.
13. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) - 3 puntos.
14. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) - 2 puntos.
15. Jake Stewart (NSN Cycling Team) - 1 punto.
- 07:42 a. m. - A 146 KM DE LA META🔴 Mala suerte para Michael Storer
El corredor del Tudor Pro Cycling Team se fue al suelo.
- 07:41 a. m. - A 150 KM DE LA META🔴 Primeros movimientos en el grupo
Se dio vía libre y varios corredores aceleraron para sacar diferencias.
- 07:39 a. m. - ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Inicio neutralizado
Son 5,5 kilómetros que se harán de manera controlada.
- 07:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Montaña: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Jóvenes: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- 07:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Los ascensos del día
KM Climb Length Avg. % 19.9 Puy Boubou 2.9 3.9 77.5 Côte de Naves 2.4 6.9 105.1 Suc au May 3.9 7.1 129.6 Côte de la Croix du Pey 4.8 5.7 161.1 Mont Bessou 0.8 7.1
- 07:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 8
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 28h 49' 07''
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 42''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 3' 27''
4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 30''
5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 3' 34''
6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 55''
7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 00''
8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 4' 21''
9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 4' 57''
10. Mathias Vacek (Lidl - Trek) - a 7' 10''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 9' 12''
- 07:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.
- Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- 07:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 7:45 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 07:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:45 de la mañana (hora de Colombia).
- 07:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.
- 07:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Sergio Higuita (XDS Astana Team).
- 07:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.
- 07:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 9
- 07:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Tadej Pogacar.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Jonas Vingegaard.
- 2022: Jonas Vingegaard.
- 2021: Tadej Pogacar.
- 2020: Tadej Pogacar.
- 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Malemort y termina en Ussel, ubicados en territorio francés.
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 154,6 kilómetros.
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).
- 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 9 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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