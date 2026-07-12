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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 9, con Pogacar, Egan y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 9, con Pogacar, Egan y Vingegaard

Continúa la acción en el Tour de Francia 2026, con una jornada entre Malemort y Ussel, 154,6 kilómetros de recorrido, dos puertos de tercera, uno de cuarta y uno de segunda.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 12 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 07:49 a. m. - A 114 KM DE LA META
    🔴 Aún no se arma la fuga del día

    Varios ciclistas lo han intentado, pero el grupo principal no les da vía libre y todos siguen agrupados.

    • Publicidad

  • 07:48 a. m. - A 130 KM DE LA META
    🔴 Juan Ayuso la pasaba mal...

    El corredor español se quedó un poco del grupo principal, pero logró reponerse y reconectar.

  • 07:47 a. m. - A 139 KM DE LA META
    🔴 Resultados del Sprint | Beynat (44.9 km)

    1. Mads Pedersen (Lidl - Trek) - 25 puntos.
    2. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - 20 puntos.
    3. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech) - 16 puntos.
    4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 14 puntos.
    5. Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) - 12 puntos.
    6. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) . 10 puntos.
    7. Mathias Vacek (Lidl - Trek) - 9 puntos.
    8. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - 8 puntos.
    9. Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 7 puntos.
    10. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 6 puntos.
    11. Tim Wellens (UAE Team Emirates - XRG) - 5 puntos.
    12. Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) - 4 puntos.
    13. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) - 3 puntos.
    14. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) - 2 puntos.
    15. Jake Stewart (NSN Cycling Team) - 1 punto.

  • 07:42 a. m. - A 146 KM DE LA META
    🔴 Mala suerte para Michael Storer

    El corredor del Tudor Pro Cycling Team se fue al suelo.

  • 07:41 a. m. - A 150 KM DE LA META
    🔴 Primeros movimientos en el grupo

    Se dio vía libre y varios corredores aceleraron para sacar diferencias.

  • 07:39 a. m. - ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Inicio neutralizado

    Son 5,5 kilómetros que se harán de manera controlada.

  • 07:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Montaña: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Jóvenes: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
  • 07:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Los ascensos del día
    KMClimbLengthAvg. %
    19.9Puy Boubou2.93.9
    77.5Côte de Naves2.46.9
    105.1Suc au May3.97.1
    129.6Côte de la Croix du Pey4.85.7
    161.1Mont Bessou0.87.1
  • 07:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 8

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 28h 49' 07''
    2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 42''
    3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 3' 27''
    4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 30''
    5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 3' 34''
    6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 55''
    7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 00''
    8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 4' 21''
    9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 4' 57''
    10. Mathias Vacek (Lidl - Trek) - a 7' 10''
    11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 9' 12''

  • 07:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.
    • Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
  • 07:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 7:45 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 07:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:45 de la mañana (hora de Colombia).

  • 07:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.

  • 07:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
    • Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Sergio Higuita (XDS Astana Team).
  • 07:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.

  • 07:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 9
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 9 del Tour de Francia
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 9 del Tour de Francia
    ProCycling Stats

  • 07:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Tadej Pogacar.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Jonas Vingegaard.
    • 2022: Jonas Vingegaard.
    • 2021: Tadej Pogacar.
    • 2020: Tadej Pogacar.
  • 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

  • 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Malemort y termina en Ussel, ubicados en territorio francés.

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 154,6 kilómetros.

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).

  • 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 9 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

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