🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 12, con Pogacar, Egan y Vingegaard

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 39h 25' 08''
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''
3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''
4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''
5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''
6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''
7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''
8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''
9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''
10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 11
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 39h 25' 08''
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.
- Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 9: Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech).
- Etapa 10: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 11: Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility).
- 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Sergio Higuita (XDS Astana Team).
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 12
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Tadej Pogacar.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Jonas Vingegaard.
- 2022: Jonas Vingegaard.
- 2021: Tadej Pogacar.
- 2020: Tadej Pogacar.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Circuit Nevers Magny-Cours y termina en Chalon-sur-Saône, ubicados en territorio francés.
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 179 kilómetros.
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:40 p.m. (Hora de Francia).
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 12 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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