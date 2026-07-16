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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 12, con Pogacar, Egan y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 12, con Pogacar, Egan y Vingegaard

Continúa la acción en el Tour de Francia 2026, con una jornada de 179 kilómetros y tres puertos de cuarta categoría, entre Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 16 de jul, 2026
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La etapa 12 del Tour de Francia 2026 terminará con un embalaje para los velocistas
La etapa 12 del Tour de Francia 2026 terminará con un embalaje para los velocistas
AFP
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  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 11

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 39h 25' 08''
    2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''
    3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''
    4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''
    5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''
    6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''
    7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''
    8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''
    9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''
    10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''
    11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''

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  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.
    • Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 9: Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech).
    • Etapa 10: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 11: Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility).
  • 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
    • Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Sergio Higuita (XDS Astana Team).
  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 12
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 12 del Tour de Francia 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 12 del Tour de Francia 2026
    ProCycling Stats

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Tadej Pogacar.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Jonas Vingegaard.
    • 2022: Jonas Vingegaard.
    • 2021: Tadej Pogacar.
    • 2020: Tadej Pogacar.
  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Circuit Nevers Magny-Cours y termina en Chalon-sur-Saône, ubicados en territorio francés.

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 179 kilómetros.

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:40 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 12 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

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