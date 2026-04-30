🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Los corredores ya tomaron la salida en la localidad de Rue.
- 06:07 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 2
- 06:07 a. m. - PREVIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1
- 06:06 a. m. - PREVIA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Etapa 1: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).
- 06:05 a. m. - PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).
Puntos: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).
Montaña: Lenny Martínez (Bahrain Victorious).
Jóvenes: Lenny Martínez (Bahrain Victorious.
- 06:04 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?
Nairo Quintana (Movistar Team).
Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
Sergio Higuita (XDS Astana)
- 06:03 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
- 06:03 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 79 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1947.
- 06:02 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Joao Almeida
2024: Carlos Rodríguez
2023: Adam Yates
2022: Aleksandr Vlasov
2021: Geraint Thomas
- 06:02 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia Rue y termina en Vucherens, ubicadas en territorio suizo.
- 06:02 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La carrera también se podrá ver por la plataforma Tiz.
- 06:01 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 173 kilómetros.
- 06:01 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 6:20 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:20 p.m. (Hora de Suiza).
- 06:00 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Prólogo del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.
Publicidad