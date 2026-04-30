Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Este jueves, la segunda jornada del Tour de Romandía 2026 tiene un recorrido de 173 kilómetros con tres puertos de montaña. ¡No se pierda la carrera!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 30 de abr, 2026
Comparta en:
Tour de Romandía 2026 - Etapa 2.
Getty Images - IA.
REFRESCAR
  • 06:07 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 2

    Los corredores ya tomaron la salida en la localidad de Rue.

    • Publicidad

  • 06:07 a. m. - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1
    1. Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
      Ciclismo

      Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 1: Tadej Pogacar, nuevo líder

  • 06:06 a. m. - PREVIA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas

    Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Etapa 1: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

  • 06:05 a. m. - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).
    Puntos: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).
    Montaña: Lenny Martínez (Bahrain Victorious).
    Jóvenes: Lenny Martínez (Bahrain Victorious.

  • 06:04 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?

    Nairo Quintana (Movistar Team).
    Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
    Sergio Higuita (XDS Astana)

  • 06:03 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
    Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de Romandía 2026.
  • 06:03 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 79 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1947.

  • 06:02 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Joao Almeida
    2024: Carlos Rodríguez
    2023: Adam Yates
    2022: Aleksandr Vlasov
    2021: Geraint Thomas

  • 06:02 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia Rue y termina en Vucherens, ubicadas en territorio suizo.

  • 06:02 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La carrera también se podrá ver por la plataforma Tiz.

  • 06:01 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 173 kilómetros.

  • 06:01 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:20 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:20 p.m. (Hora de Suiza).

  • 06:00 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Prólogo del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad