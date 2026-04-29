Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 1: Tadej Pogacar, nuevo líder

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) consiguió su primera victoria en el Tour de Romandía 2026 en la primera etapa completa de la carrera, que se disputará hasta el 3 de mayo, después de atacar en el Ovronnaz y llegar al final al esprint con un grupo reducido.

Fueron cuatro los ciclistas que alcanzaron la meta en el mismo tiempo. Pogacar fue el primero, asegurando también el maillot amarillo de la prueba.

El segundo lugar fue para el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), y el tercero, para el francés Lenny Martínez (Bahrain). El noruego Jorgen Nordhagen (Visma) tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

"Ha sido bonito conseguir la victoria ante los jóvenes. Contento de ganar al esprint. Había viento de cara, haber intentado algo antes habría sido muy estúpido. Hemos conseguido mantenernos fuertes frente al grupo de detrás. Todas las victorias son importantes, pero ganar la primera en una ronda por etapas es especial. Vamos a intentar defender el maillot amarillo en cada etapa. Tenemos un gran equipo para ello", declaró el esloveno después de la etapa.



La fuga fue madrugadora. Pietro Mattio (Visma), Sam Oomen (Lidl-Trek), Patrick Gamper (Jayco), Louis Vervaeke (Soudal), Roland Thalmann (Tudor), Dillon Corkery y Alexy Faure Prost (Picnic PostNL) se lanzaron por delante del pelotón cuando habían transcurrido poco más de cinco kilómetros.

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Los siete escapados afrontaron el circuito inicial de la etapa, tres vueltas con una subida a La Rasse en cada una, con una ventaja consolidada de más de tres minutos sobre el pelotón. El primero que no fue capaz de seguir el ritmo de sus compañeros fue el irlandés Corkery, que se descolgó en el tercer ascenso.

Con UAE tirando del grupo camino de Ovronnaz, la diferencia con la fuga se fue reduciendo, hasta bajar de los dos minutos antes de la gran subida del día. Los 8,9 kilómetros a una pendiente media del 9,8 % prometían ser el primer punto clave de este Tour de Romandía, antes de las etapas decisivas del fin de semana.

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El pelotón fue perdiendo ciclistas, incluyendo a Dorian Godon, ganador de la etapa prólogo de este martes, hasta quedarse en torno a las 30 unidades, y también la fuga se desintegró, hasta que solo quedó Faure Prost en cabeza de carrera. Los UAE fueron quemando gregarios, primero Ivo Oliveira, después Pavel Sivakov, para preparar el previsible movimiento de Pogacar.

El esloveno atacó a falta de cinco kilómetros para coronar el Ovronnaz, aproximadamente a la mitad de la ascensión, neutralizando a los últimos escapados. A su cambio de ritmo respondió con buenas piernas Lenny Martinez.

Aunque parecía de primeras que no podían seguir su rueda, Florian Lipowitz (Red Bull) y el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar) formaron grupo con los dos de delante antes de la parte más dura de la subida. El esfuerzo para llegar, no obstante, hizo que el de Movistar Team no pudiera llegar a coronar con el resto.

A falta de un kilómetro para la cima, un nuevo cambio de ritmo de Pogacar estuvo a punto de dejar atrás también a Lipowitz, pero el alemán se agarró con todo a los dos de cabeza. El primero en coronar Ovronnaz fue Lenny Martinez, para sumar los puntos del maillot de la montaña, sin que sus rivales se lo disputaran.

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En el llano, el noruego Jorgen Nordhagen (Visma) alcanzó al terceto de delante aprovechando la falta de entendimiento entre sus miembros en los relevos, y juntos llegaron a Martigny. En el esprint final entre los cuatro, Pogacar tiró de potencia para hacerse con la victoria.



Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 1