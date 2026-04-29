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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 1: Tadej Pogacar, nuevo líder

Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 1: Tadej Pogacar, nuevo líder

Este miércoles, la primera jornada del Tour de Romandía 2026 dejó como ganador al esloveno Tadej Pogacar, quien atacó en la montaña y luego se impuso en un vibrante esprint.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

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