Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 UAE Tour 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 UAE Tour 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4, ONLINE y EN DIRECTO

Después de que Remco Evenepoel sufriera en la montaña, las miradas están puestas en Harold Tejada y Nairo Quintana, en Colombia, e Isaac del Toro, favorito a ganar el UAE Tour.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 19 de feb, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana (Movistar Team) junto a Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, en el UAE Tour 2026
Nairo Quintana (Movistar Team) junto a Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, en el UAE Tour 2026
Twitter del Movistar Team
REFRESCAR
  • 03:52 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    🗣️ Evenepoel, tras perder todo en la tercera fracción
    Tuve calambres en la subidas y, además, reconozco que no tenía buenas sensaciones
    Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull Bora Hansgrohe

    • Publicidad

  • 03:45 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    🔴 Ganadores de las etapas previas
    • Etapa 1: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Etapa 3: Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious).
  • 03:44 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3

    1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 7h 09' 03''
    2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''
    3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''
    4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''
    5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''
    6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''
    7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''
    8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''
    9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''
    10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''

  • 03:43 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 4 del UAE Tour 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 del UAE Tour 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 del UAE Tour 2026
    ProCycling Stats

  • 03:42 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?

    La acción inicia y termina en Fujairah, ubicado en territorio emirato.

  • 03:41 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada movimiento, conocer la situación de carrera, las clasificaciones y demás detalles que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 03:38 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    📺 Vea la etapa 4 de esta carrera por televisión

    El canal de televisión de Directv Sports transmite esta jornada desde las 5:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 03:37 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La cuarta jornada cuenta con un recorrido total de 182 kilómetros.

  • 03:36 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 4?

    El inicio de la jornada está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de Emiratos Árabes Unidos).

  • 03:35 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada del UAE Tour!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de esta carrera, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad