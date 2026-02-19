🔴 UAE Tour 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4, ONLINE y EN DIRECTO

Tuve calambres en la subidas y, además, reconozco que no tenía buenas sensaciones
- 03:52 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026🗣️ Evenepoel, tras perder todo en la tercera fracciónRemco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull Bora Hansgrohe
- 03:45 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026🔴 Ganadores de las etapas previas
- Etapa 1: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Etapa 3: Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious).
- 03:44 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3
1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 7h 09' 03''
2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''
3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''
4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''
5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''
6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''
7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''
8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''
9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''
10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''
- 03:43 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026🔴 Perfil y altimetría de la etapa 4 del UAE Tour 2026
- 03:42 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?
La acción inicia y termina en Fujairah, ubicado en territorio emirato.
- 03:41 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada movimiento, conocer la situación de carrera, las clasificaciones y demás detalles que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 03:38 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026📺 Vea la etapa 4 de esta carrera por televisión
El canal de televisión de Directv Sports transmite esta jornada desde las 5:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 03:37 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La cuarta jornada cuenta con un recorrido total de 182 kilómetros.
- 03:36 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 4?
El inicio de la jornada está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de Emiratos Árabes Unidos).
- 03:35 a. m. - PREVIA ETAPA 4 UAE TOR 2026👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada del UAE Tour!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de esta carrera, minuto a minuto.
