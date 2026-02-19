🔴 UAE Tour 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3

1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 7h 09' 03''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''

4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''

6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''

7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''

9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''