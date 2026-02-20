🔴 UAE Tour 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, ONLINE y EN DIRECTO

06:26 a. m. - A 78 KM de la meta 🔴 Resultados del Sprint | Al Qudra Cycle Track (85.4 km) 1. Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) - 8 puntos - 3 segundos.

2. Gianni Moscon (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 5 puntos - 2 segundos.

3. Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 3 puntos - 1 segundo.

4. Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek) - 1 punto.

06:03 a. m. - A 98 KM de la meta 🔴 ¿Cuánto es la diferencia de tiempo? Los tres ciclistas de adelante ya le sacaron un minuto y 30 segundos al pelotón.

06:02 a. m. - A 99 KM de la meta 🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera? Gianni Moscon (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech).

Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

06:01 a. m. - A 100 KM de la meta 🔴 ¡Se armó la fuga! Tres corredores tomaron ventaja y se fueron en solitario, alejándose del pelotón.

06:00 a. m. - A 120 KM de la meta 🔴 Harold Martín López aceleró El ecuatoriano del XDS Astana Team arrancó y puso el paso en el grupo principal.

05:59 a. m. - A 133 KM de la meta 🔴 Resultados del Sprint | Al Meydan Racecourse (32.1 km) 1. Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) - 8 puntos - 3 segundos.

2. Gianni Moscon (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 5 puntos - 2 segundos.

3. Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 3 puntos - 1 segundo.

4. Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek) - 1 punto.

05:57 a. m. - A 148 KM de la meta 🔴 Siguen las dificultades en el pelotón Nils Politt (UAE Team Emirates - XRG) presentó problemas mecánicos.

05:56 a. m. - A 162 KM de la meta 🔴 Primera caída de la jornada Casper van Uden (Team Picnic PostNL), Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) y Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) terminaron en el suelo.

05:55 a. m. - A 164 KM de la meta 🔴 Remco Evenepoel no se quedó atrás El ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe respondió a los ataques y también le puso 'picante'.

05:55 a. m. - A 165 KM de la meta 🔴 El día empezó movido Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) se animó, aceleró y agitó la carrera.

05:53 a. m. - A 166 KM de la meta 🔴 Dificultades para Luca Vergallito El corredor del Alpecin-Premier Tech presentó problemas mecánicos.

05:53 a. m. - ETAPA 5 UAE TOR 2026 🔴 ¡Inicio neutralizado! Empezó la acción de la quinta jornada y son cinco kilómetros bajo control y sin ataques en el grupo.

05:51 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 🔴 Perfil y altimetría de la etapa 5 del UAE Tour 2026 Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 5 del UAE Tour 2026 ProCycling Stats

05:50 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 🔴 Harold Tejada sigue tercero en la general Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, sueña con el título del UAE Tour 2026 Getty Images

04:32 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 🔴 Ganadores de las etapas previas Etapa 1: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).

Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 2: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe). Etapa 3: Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious).

Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious). Etapa 4: Jonathan Milan (Lidl - Trek).

04:31 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4 1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 11h 12' 09''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''

4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''

6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''

7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''

9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''

04:30 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes? La acción inicia en Dubai Al Mamzar Park y termina en Hamdan Bin Mohammed Smart University, ubicado en territorio emirato.

04:30 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲 En este minuto a minuto, podrá seguir cada movimiento, conocer la situación de carrera, las clasificaciones y demás detalles que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

04:29 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 📺 Vea la etapa 5 de esta carrera por televisión El canal de televisión de Directv Sports transmite esta jornada desde las 5:00 de la mañana (hora de Colombia).

04:29 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción? La quinta jornada cuenta con un recorrido total de 168 kilómetros.

04:28 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026 🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 5? El inicio de la jornada está programado para las 4:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Emiratos Árabes Unidos).