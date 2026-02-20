Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 UEA Tour 2026, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 5, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 UEA Tour 2026, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 5, ONLINE y EN DIRECTO

A falta de pocas jornadas para que se baje el telón de esta edición del UEA Tour, las miradas se centran en Antonio Tiberi, Harold Tejada e Isaac del Toro.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 20 de feb, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre el UAE Tour 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre el UAE Tour 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 06:01 a. m. - A 100 KM de la meta
    🔴 ¡Se armó la fuga!

    Tres corredores tomaron ventaja y se fueron en solitario, alejándose del pelotón.

    • Publicidad

  • 06:00 a. m. - A 120 KM de la meta
    🔴 Harold Martín López aceleró

    El ecuatoriano del XDS Astana Team arrancó y puso el paso en el grupo principal.

  • 05:59 a. m. - A 133 KM de la meta
    🔴 Resultados del Sprint | Al Meydan Racecourse (32.1 km)

    1. Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) - 8 puntos - 3 segundos.
    2. Gianni Moscon (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 5 puntos - 2 segundos.
    3. Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 3 puntos - 1 segundo.
    4. Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek) - 1 punto.

  • 05:57 a. m. - A 148 KM de la meta
    🔴 Siguen las dificultades en el pelotón

    Nils Politt (UAE Team Emirates - XRG) presentó problemas mecánicos.

  • 05:56 a. m. - A 162 KM de la meta
    🔴 Primera caída de la jornada

    Casper van Uden (Team Picnic PostNL), Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) y Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) terminaron en el suelo.

  • 05:55 a. m. - A 164 KM de la meta
    🔴 Remco Evenepoel no se quedó atrás

    El ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe respondió a los ataques y también le puso 'picante'.

  • 05:55 a. m. - A 165 KM de la meta
    🔴 El día empezó movido

    Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) se animó, aceleró y agitó la carrera.

  • 05:53 a. m. - A 166 KM de la meta
    🔴 Dificultades para Luca Vergallito

    El corredor del Alpecin-Premier Tech presentó problemas mecánicos.

  • 05:53 a. m. - ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🔴 ¡Inicio neutralizado!

    Empezó la acción de la quinta jornada y son cinco kilómetros bajo control y sin ataques en el grupo.

  • 05:51 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 5 del UAE Tour 2026
    Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 5 del UAE Tour 2026
    Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 5 del UAE Tour 2026
    ProCycling Stats

  • 05:50 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🔴 Harold Tejada sigue tercero en la general
    Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, sueña con el título del UAE Tour 2026
    Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, sueña con el título del UAE Tour 2026
    Getty Images

  • 04:32 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🔴 Ganadores de las etapas previas
    • Etapa 1: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Etapa 3: Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious).
    • Etapa 4: Jonathan Milan (Lidl - Trek).
  • 04:31 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4

    1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 11h 12' 09''
    2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''
    3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''
    4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''
    5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''
    6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''
    7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''
    8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''
    9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''
    10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''

  • 04:30 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes?

    La acción inicia en Dubai Al Mamzar Park y termina en Hamdan Bin Mohammed Smart University, ubicado en territorio emirato.

  • 04:30 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada movimiento, conocer la situación de carrera, las clasificaciones y demás detalles que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 04:29 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    📺 Vea la etapa 5 de esta carrera por televisión

    El canal de televisión de Directv Sports transmite esta jornada desde las 5:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 04:29 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La quinta jornada cuenta con un recorrido total de 168 kilómetros.

  • 04:28 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 5?

    El inicio de la jornada está programado para las 4:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Emiratos Árabes Unidos).

  • 04:28 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada del UAE Tour!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 de esta carrera, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad