🔴 UEA Tour 2026, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 5, ONLINE y EN DIRECTO

Tres corredores tomaron ventaja y se fueron en solitario, alejándose del pelotón.
- 06:01 a. m. - A 100 KM de la meta🔴 ¡Se armó la fuga!
- 06:00 a. m. - A 120 KM de la meta🔴 Harold Martín López aceleró
El ecuatoriano del XDS Astana Team arrancó y puso el paso en el grupo principal.
- 05:59 a. m. - A 133 KM de la meta🔴 Resultados del Sprint | Al Meydan Racecourse (32.1 km)
1. Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) - 8 puntos - 3 segundos.
2. Gianni Moscon (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 5 puntos - 2 segundos.
3. Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 3 puntos - 1 segundo.
4. Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek) - 1 punto.
- 05:57 a. m. - A 148 KM de la meta🔴 Siguen las dificultades en el pelotón
Nils Politt (UAE Team Emirates - XRG) presentó problemas mecánicos.
- 05:56 a. m. - A 162 KM de la meta🔴 Primera caída de la jornada
Casper van Uden (Team Picnic PostNL), Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) y Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) terminaron en el suelo.
- 05:55 a. m. - A 164 KM de la meta🔴 Remco Evenepoel no se quedó atrás
El ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe respondió a los ataques y también le puso 'picante'.
- 05:55 a. m. - A 165 KM de la meta🔴 El día empezó movido
Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) se animó, aceleró y agitó la carrera.
- 05:53 a. m. - A 166 KM de la meta🔴 Dificultades para Luca Vergallito
El corredor del Alpecin-Premier Tech presentó problemas mecánicos.
- 05:53 a. m. - ETAPA 5 UAE TOR 2026🔴 ¡Inicio neutralizado!
Empezó la acción de la quinta jornada y son cinco kilómetros bajo control y sin ataques en el grupo.
- 05:51 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026🔴 Perfil y altimetría de la etapa 5 del UAE Tour 2026
- 05:50 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026🔴 Harold Tejada sigue tercero en la general
- 04:32 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026🔴 Ganadores de las etapas previas
- Etapa 1: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Etapa 3: Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious).
- Etapa 4: Jonathan Milan (Lidl - Trek).
- 04:31 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4
1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 11h 12' 09''
2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''
3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''
4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''
5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''
6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''
7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''
8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''
9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''
10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''
- 04:30 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes?
La acción inicia en Dubai Al Mamzar Park y termina en Hamdan Bin Mohammed Smart University, ubicado en territorio emirato.
- 04:30 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada movimiento, conocer la situación de carrera, las clasificaciones y demás detalles que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 04:29 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026📺 Vea la etapa 5 de esta carrera por televisión
El canal de televisión de Directv Sports transmite esta jornada desde las 5:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 04:29 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La quinta jornada cuenta con un recorrido total de 168 kilómetros.
- 04:28 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 5?
El inicio de la jornada está programado para las 4:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Emiratos Árabes Unidos).
- 04:28 a. m. - PREVIA ETAPA 5 UAE TOR 2026👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada del UAE Tour!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 de esta carrera, minuto a minuto.
