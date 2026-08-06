🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Nairo Quintana

1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 12h 18' 18''
2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6''
3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 8''
4. Enric Mas (Movistar Team) - a 27''
5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 43''
7. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''
8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 55''
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 56''
10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 1' 00''
- 10:21 a. m. - FINAL DE LA ETAPA🔴 Así quedó la clasificación general, tras la etapa 3
1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 12h 18' 18''
- 09:47 a. m. - FINAL DE LA ETAPA🔴 ¿Quiénes completaron el podio del día?
Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari se hicieron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.
- 09:46 a. m. - FINAL DE LA ETAPA🔴 Felix Gall ganó la jornada
El corredor del Decathlon CMA CGM Team se impuso en el ascenso.
- 09:45 a. m. - A 8 KM DE LA META🔴 Dura caída de Jay Vine
El corredor del UAE Team Emirates - XRG terminó en el suelo.
- 09:44 a. m. - A 10 KM DE LA META🔴 Nairo Quintana se puso a trabajar
El ciclista colombiano del Movistar Team marca el paso, pensando en Enric Mas.
- 09:43 a. m. - A 45 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Estacas de Trueba (139 km)
1. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) - 6 puntos.
2. Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG) - 4 puntos.
3. Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 2 puntos.
4. Iker Mintegi (Euskaltel - Euskadi) - 1 punto.
- 09:42 a. m. - A 48 KM DE LA META🔴 Terminó la fuga
Después de un arrancón desde el pelotón, el grupo volvió a unirse.
- 07:49 a. m. - A 72 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la diferencia?
El frente de carrera le llevan un minuto y 30 segundos al pelotón.
- 07:48 a. m. - A 80 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van adelante?
- Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG).
- Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
- Gorka Corres (Caja Rural - Seguros RGA).
- Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).
- Valentin Retailleau (TotalEnergies).
- Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma).
- Iker Mintegi (Euskaltel - Euskadi).
- Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team).
- Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- 07:44 a. m. - A 90 KM DE LA META🔴 ¡Se armó la fuga!
Un total de nueve corredores se fueron adelante y lograron sacar una buena diferencia.
- 07:43 a. m. - A 99 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto Retuerta (81 km)
1. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) - 6 puntos.
2. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) - 4 puntos.
3. Gorka Corres (Caja Rural - Seguros RGA) - 2 puntos.
4. Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United) - 1 punto.
- 07:42 a. m. - A 126 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto de la Hoya (56 km)
1. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) - 6 puntos.
2. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) - 4 puntos.
3. Gorka Corres (Caja Rural - Seguros RGA) - 2 puntos.
4. Valentin Retailleau (TotalEnergies) - 1 punto.
- 07:40 a. m. - A 157 KM DE LA META🔴 Aún no se arma la fuga
El pelotón sigue junto y no hay movimientos, por ahora.
- 07:40 a. m. - A 172 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto de Bocos (6 km)
1. Gorka Sorarrain (Caja Rural - Seguros RGA) - 6 puntos.
2. Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 4 puntos.
3. Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH) - 2 puntos.
4. Baptiste Vadic (TotalEnergies) - 1 punto.
- 07:38 a. m. - A 183 KM DE LA META🔴 Empezó de manera oficial
Terminó el inicio controlado y se dio vía libre al pelotón.
- 07:38 a. m. - ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Arrancó la jornada
Los primeros 2,7 kilómetros fueron neutralizados.
- 07:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 7h 53' 28''
2. Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL) - a 4''
3. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 4''
4. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 5''
5. Enric Mas (Movistar Team) - a 8''
6. Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost) - a 10''
7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10''
8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 11''
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 13''
10. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 13''
- 07:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 2: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- 07:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 El que más veces ganó esta carrera en la historia
Marino Lejarreta se impuso en cuatro ediciones: 1986, 1987, 1988 y 1990.
- 07:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Nairo Quintana (Movistar Team).
- Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Diego Pescador (Movistar Team).
- Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS).
- 07:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue Mauricio Soler, en 2007, venciendo a Alejandro Valverde y Carlos Castaño Panadero. Posteriormente, Nairo Quintana logró el título en 2013 y 2014, hazaña que fue repetida por Iván Ramiro Sosa al imponerse en 2018 y 2019.
- 07:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
- 07:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Isaac Del Toro.
- 2024: Sepp Kuss.
- 2023: Primož Roglič.
- 2022: Pavel Sivakov.
- 2021: Mikel Landa.
- 2020: Remco Evenepoel.
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 48 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1946.
- 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Excavaciones Mikel (Merindad de Montija) y termina en Balneario de Corconte (Valle de Valdebezana), ubicados en territorio español.
- 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 184 kilómetros.
- 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?
El inicio de la competencia estaba programado para las 5:09 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:09 p.m. (Hora de España).
- 05:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2026, minuto a minuto.
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