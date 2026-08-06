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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Nairo Quintana

Continuó la acción en la Vuelta a Burgos, con un recorrido de 184 kilómetros, cinco puertos de tercera y uno fuera de categoría, entre Excavaciones Mikel y Balneario de Corconte.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 6 de ago, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
Getty Images
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  • 10:21 a. m. - FINAL DE LA ETAPA
    🔴 Así quedó la clasificación general, tras la etapa 3

    1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 12h 18' 18''
    2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6''
    3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 8''
    4. Enric Mas (Movistar Team) - a 27''
    5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
    6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 43''
    7. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''
    8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 55''
    9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 56''
    10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 1' 00''

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  • 09:47 a. m. - FINAL DE LA ETAPA
    🔴 ¿Quiénes completaron el podio del día?

    Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari se hicieron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

  • 09:46 a. m. - FINAL DE LA ETAPA
    🔴 Felix Gall ganó la jornada

    El corredor del Decathlon CMA CGM Team se impuso en el ascenso.

  • 09:45 a. m. - A 8 KM DE LA META
    🔴 Dura caída de Jay Vine

    El corredor del UAE Team Emirates - XRG terminó en el suelo.

  • 09:44 a. m. - A 10 KM DE LA META
    🔴 Nairo Quintana se puso a trabajar

    El ciclista colombiano del Movistar Team marca el paso, pensando en Enric Mas.

  • 09:43 a. m. - A 45 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Estacas de Trueba (139 km)

    1. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) - 6 puntos.
    2. Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG) - 4 puntos.
    3. Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 2 puntos.
    4. Iker Mintegi (Euskaltel - Euskadi) - 1 punto.

  • 09:42 a. m. - A 48 KM DE LA META
    🔴 Terminó la fuga

    Después de un arrancón desde el pelotón, el grupo volvió a unirse.

  • 07:49 a. m. - A 72 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la diferencia?

    El frente de carrera le llevan un minuto y 30 segundos al pelotón.

  • 07:48 a. m. - A 80 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van adelante?
    • Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG).
    • Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    • Gorka Corres (Caja Rural - Seguros RGA).
    • Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).
    • Valentin Retailleau (TotalEnergies).
    • Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma).
    • Iker Mintegi (Euskaltel - Euskadi).
    • Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team).
    • Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
  • 07:44 a. m. - A 90 KM DE LA META
    🔴 ¡Se armó la fuga!

    Un total de nueve corredores se fueron adelante y lograron sacar una buena diferencia.

  • 07:43 a. m. - A 99 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto Retuerta (81 km)

    1. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) - 6 puntos.
    2. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) - 4 puntos.
    3. Gorka Corres (Caja Rural - Seguros RGA) - 2 puntos.
    4. Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United) - 1 punto.

  • 07:42 a. m. - A 126 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto de la Hoya (56 km)

    1. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) - 6 puntos.
    2. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) - 4 puntos.
    3. Gorka Corres (Caja Rural - Seguros RGA) - 2 puntos.
    4. Valentin Retailleau (TotalEnergies) - 1 punto.

  • 07:40 a. m. - A 157 KM DE LA META
    🔴 Aún no se arma la fuga

    El pelotón sigue junto y no hay movimientos, por ahora.

  • 07:40 a. m. - A 172 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto de Bocos (6 km)

    1. Gorka Sorarrain (Caja Rural - Seguros RGA) - 6 puntos.
    2. Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 4 puntos.
    3. Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH) - 2 puntos.
    4. Baptiste Vadic (TotalEnergies) - 1 punto.

  • 07:38 a. m. - A 183 KM DE LA META
    🔴 Empezó de manera oficial

    Terminó el inicio controlado y se dio vía libre al pelotón.

  • 07:38 a. m. - ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Arrancó la jornada

    Los primeros 2,7 kilómetros fueron neutralizados.

  • 07:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2

    1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 7h 53' 28''
    2. Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL) - a 4''
    3. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 4''
    4. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 5''
    5. Enric Mas (Movistar Team) - a 8''
    6. Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost) - a 10''
    7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10''
    8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 11''
    9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 13''
    10. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 13''

  • 07:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 2: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
  • 07:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 El que más veces ganó esta carrera en la historia

    Marino Lejarreta se impuso en cuatro ediciones: 1986, 1987, 1988 y 1990.

  • 07:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Nairo Quintana (Movistar Team).
    • Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Diego Pescador (Movistar Team).
    • Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS).
  • 07:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue Mauricio Soler, en 2007, venciendo a Alejandro Valverde y Carlos Castaño Panadero. Posteriormente, Nairo Quintana logró el título en 2013 y 2014, hazaña que fue repetida por Iván Ramiro Sosa al imponerse en 2018 y 2019.

  • 07:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2026
    ProCycling Stats

  • 07:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Isaac Del Toro.
    • 2024: Sepp Kuss.
    • 2023: Primož Roglič.
    • 2022: Pavel Sivakov.
    • 2021: Mikel Landa.
    • 2020: Remco Evenepoel.
  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 48 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1946.

  • 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Excavaciones Mikel (Merindad de Montija) y termina en Balneario de Corconte (Valle de Valdebezana), ubicados en territorio español.

  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 184 kilómetros.

  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?

    El inicio de la competencia estaba programado para las 5:09 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:09 p.m. (Hora de España).

  • 05:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A BURGOS
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2026, minuto a minuto.

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