🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Nairo Quintana y Vingegaard

- 06:30 a. m. - PREVIA🔴 VEA EN VIVO LA CARRERA, EN VIVO ACÁ
- 06:29 a. m. - PREVIA🔴 Estos son los favoritos al título
Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
João Almeida (UAE Team Emirates - XRG).
Oscar Onley (INEOS Grenadiers).
Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).
Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
Enric Mas (Movistar Team).
Mikel Landa (Soudal Quick-Step).
Mattias Skjelmose (Lidl - Trek).
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).
- 06:28 a. m. - PREVIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en esta edición?
Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Einer Rubio (Movistar Team).
Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
Nairo Quintana (Movistar Team).
- 06:28 a. m. - PREVIA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Etapa 2: Magnus Cort (Uno-X Mobility).
- 06:26 a. m. - PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Puntos: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
Montaña: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
Jóvenes: Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step).
- 06:24 a. m. - PREVIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2
- 06:23 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
- 06:20 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.
- 06:19 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Primož Roglič.
2024: Tadej Pogačar.
2023: Primož Roglič.
2022: Sergio Higuita.
2021: Adam Yates.
- 06:19 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Mont-roig del Camp y termina en Vila-seca, ubicadas en territorio español.
- 06:17 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) transmiten esta carrera.
- 06:17 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.
- 06:15 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 160 kilómetros.
- 06:14 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 7:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:40 p.m. (Hora de España).
- 06:13 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.
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