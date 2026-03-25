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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Nairo Quintana y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Nairo Quintana y Vingegaard

Este miércoles, la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña 2025 tendrá un recorrido de 160 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-seca. ¡No se la pierda!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 25 de mar, 2026
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Nairo Quintana y Jonas Vingegaard.
Nairo Quintana y Jonas Vingegaard.
Getty Images.
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  • 06:30 a. m. - PREVIA
    🔴 VEA EN VIVO LA CARRERA, EN VIVO ACÁ
    Miniatura PLAYER Vuelta a Cataluña 2026 Nairo

    • Publicidad

  • 06:29 a. m. - PREVIA
    🔴 Estos son los favoritos al título

    Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    João Almeida (UAE Team Emirates - XRG).
    Oscar Onley (INEOS Grenadiers).
    Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).
    Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
    Enric Mas (Movistar Team).
    Mikel Landa (Soudal Quick-Step).
    Mattias Skjelmose (Lidl - Trek).
    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).

  • 06:28 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en esta edición?

    Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Einer Rubio (Movistar Team).
    Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    Nairo Quintana (Movistar Team).

  • 06:28 a. m. - PREVIA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas

    Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Etapa 2: Magnus Cort (Uno-X Mobility).

  • 06:26 a. m. - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Puntos: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
    Montaña: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
    Jóvenes: Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step).

  • 06:24 a. m. - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2
    1. Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, favoritos a coronarse campeones de la Vuelta a Cataluña 2026
      Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, favoritos a coronarse campeones de la Vuelta a Cataluña 2026
      Getty Images
      Ciclismo

      Clasificación general de Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2; Vingegaard y Evenepoel bajaron puestos

  • 06:23 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa de la Vuelta a Cataluña 2026.
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa de la Vuelta a Cataluña 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:20 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.

  • 06:19 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Primož Roglič.
    2024: Tadej Pogačar.
    2023: Primož Roglič.
    2022: Sergio Higuita.
    2021: Adam Yates.

  • 06:19 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Mont-roig del Camp y termina en Vila-seca, ubicadas en territorio español.

  • 06:17 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) transmiten esta carrera.

  • 06:17 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.

  • 06:15 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 160 kilómetros.

  • 06:14 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:40 p.m. (Hora de España).

  • 06:13 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.

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