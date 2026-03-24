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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2; Vingegaard y Evenepoel bajaron puestos

Clasificación general de Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2; Vingegaard y Evenepoel bajaron puestos

En el ciclismo nunca hay días tranquilos y lo ocurrido en esta nueva fracción de la Vuelta a Cataluña 2026 es prueba de ello, con un apasionante final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, favoritos a coronarse campeones de la Vuelta a Cataluña 2026
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Getty Images

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