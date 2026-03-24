Clasificación general de Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2; Vingegaard y Evenepoel bajaron puestos

Recién van dos jornadas de la Vuelta a Cataluña 2026 y las emociones no han faltado. Este martes 24 de marzo, entre Figueres y Banyoles, el pelotón se enfrentó a un recorrido total de 167,4 kilómetros, varios esprint intermedios y uno que otro ascenso. Allí, por momentos, se pensó que la fuga haría de las suyas, ya que las diferencias superaron los tres minutos, pero el pelotón aceleró, alcanzó a los ciclistas de adelante, controló la situación y todo se definió al embalaje, donde el más rápido y quien se llevó la victoria fue Magnus Cort (Uno-X Mobility).

Respecto a los demás corredores, en especial los favoritos al título, llegaron en conjunto, sin mayores dificultades. Así las cosas, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) defendió su liderato y se mantuvo en lo más alto de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 7h 46' 27''. Quienes completan el podio son Magnus Cort, con el mismo tiempo del francés, pero queda segundo por puestómetro, y Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) en la tercera plaza, a cuatro segundos. El belga cayó un puesto y Jonas Vingegaard bajó dos posiciones.

Ahora, la tercera fracción de la edición 105 de la Vuelta a Cataluña presentará un trayecto de 159,4 kilómetros, con inicio en Mont-roig del Camp y final en Vila-seca. Sin embargo, lo que se lleva las miradas son las subidas, con un puerto de primera categoría, otro de segunda y, por último, uno de tercera. Pese a esto, se espera que el final sea para los embaladores, en una de las últimas oportunidad de brillar para ellos, justo antes entrar en las etapas de montaña, como la cuarta, quinta y sexta, que cuentan con un final en alto, que promete ataques.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, junto a Einer Rubio e la Vuelta a Cataluña 2026 Twitter del Movistar Team

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 2

1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - 7h 46' 27''

2. Magnus Cort (Uno-X Mobility) - m.t.

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''

4. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 6''

5. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) - a 10''

6. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 10''

7. Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team) - a 10''

8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 10''

9. Rudy Molard (Groupama - FDJ United) - a 10''

10. Anthon Charmig (Uno-X Mobility) - a 10''

