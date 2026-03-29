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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Nairo, Vingegaard y Evenepoel
EN VIVO

🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Nairo, Vingegaard y Evenepoel

Este domingo se conocerá al campeón de la Vuelta a Cataluña 2026 con un exigente circuito de 95 kilómetros en Barcelona con paso por el mítico Alto de Monjuic.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 29 de mar, 2026
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Vuelta a Cataluña 2026 - Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.
Vuelta a Cataluña 2026 - Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.
Getty Images.
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  • 05:47 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?

    Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Einer Rubio (Movistar Team).
    Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    Nairo Quintana (Movistar Team).

    • Publicidad

  • 05:46 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera?

    Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Luego, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Mientras que en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Para finalizar, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.

  • 05:45 a. m. - PREVIA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas

    Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Etapa 2: Magnus Cort (Uno-X Mobility).
    Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Etapa 4: Ethan Vernon (NSN Cycling Team).
    Etapa 5: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 6: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

  • 05:45 a. m. - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Montaña: Giulio Ciccone (Lidl Trek).
    Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).

  • 05:43 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2026.
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2026.
    Procycling Stats.

  • 05:42 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.

  • 05:41 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Primož Roglič.
    2024: Tadej Pogačar.
    2023: Primož Roglič.
    2022: Sergio Higuita.
    2021: Adam Yates.

  • 05:41 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Barcelona, ubicadas en territorio español.

  • 05:40 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) transmiten esta carrera.

  • 05:40 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    La señal principal de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 5:20 de la mañana.

  • 05:38 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 95 kilómetros.

  • 05:37 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:00 p.m. (Hora de España).

  • 05:36 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.

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