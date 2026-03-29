🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Nairo, Vingegaard y Evenepoel

Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Einer Rubio (Movistar Team).
Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
Nairo Quintana (Movistar Team).
- 05:47 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?
Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
- 05:46 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera?
Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Luego, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Mientras que en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Para finalizar, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.
- 05:45 a. m. - PREVIA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Etapa 2: Magnus Cort (Uno-X Mobility).
Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Etapa 4: Ethan Vernon (NSN Cycling Team).
Etapa 5: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 6: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- 05:45 a. m. - PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Montaña: Giulio Ciccone (Lidl Trek).
Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).
- 05:43 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
- 05:42 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.
- 05:41 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Primož Roglič.
2024: Tadej Pogačar.
2023: Primož Roglič.
2022: Sergio Higuita.
2021: Adam Yates.
- 05:41 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia y termina en Barcelona, ubicadas en territorio español.
- 05:40 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) transmiten esta carrera.
- 05:40 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
La señal principal de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 5:20 de la mañana.
- 05:38 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 95 kilómetros.
- 05:37 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:00 p.m. (Hora de España).
- 05:36 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.
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