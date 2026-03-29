🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Nairo, Vingegaard y Evenepoel

🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera?

Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Luego, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Mientras que en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Para finalizar, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.