Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 6; Vingegaard sentenció todo

Se acaban los calificativos para describir lo que significa Jonas Vingegaard. Después de haber dado una maravillosa demostración en la quinta fracción de la Vuelta a Cataluña, que fue la primera con alta montaña, este sábado 28 de marzo, en la etapa 6, volvió a hacer de las suyas. Además de haber sabido responder a los ataques de sus rivales, leyó la carrera y, a falta de dos kilómetros, se fue en solitario para llevarse la victoria. De esa manera, se coronó campeón virtual, a falta de una fracción para el cierre, que será para los esprinters.

Así las cosas, el danés del Visma Lease a Bike defendió su liderato en la clasificación general de la competencia especial y sigue en lo más alto, con un tiempo total de 23h 49' 52''. Quienes completan el podio son Lenny Martínez (Bahrain Victorious), en la segunda plaza, a un minuto y 22 segundos, mientras que Florian Lipowitz (Red Bull BORA hansgrohe) aparece de tercero, a un minuto y 30 segundos de Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel, otro de los favoritos al título, subió un puesto, hasta el quinto, a dos minutos y 17 segundos.

Respecto a los colombianos, Nairo Quintana brilló, luciéndose en la montaña y siendo parte de la fuga. Finalmente, no le alcanzó y se descolgó. Sin embargo, dio buenas sensaciones. Por otro lado, el mejor 'escarabajo' del día fue Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), al quedar de 13, a 4' 06'' del vencedor de la fracción. De esa manera, 'Santi' se mantuvo cerca del top 10 en la general, asegurándose el lugar número 11, a seis minutos y 15 segundos de Jonas Vingegaard, quien sigue sumando triunfos y se prepara para alzar otro título.

Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, los favoritos al título, en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026 Getty Images

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 6

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 23h 49' 52''

2. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 1' 22''

3. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 30''

4. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) - a 1' 43''

5. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 17''

6. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 17''

7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 4' 11''

8. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) - a 5' 20''

9. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) - a 5' 25''

10. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 36''

