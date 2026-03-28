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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 6; Vingegaard sentenció todo

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 6; Vingegaard sentenció todo

En la última jornada de alta montaña y a falta de una fracción para que se baje el telón de la Vuelta a Cataluña, el danés dio espectáculo y nadie pudo hacer nada.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña
AFP

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