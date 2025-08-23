🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 1, ONLINE y EN DIRECTO
Empieza la última grande del ciclismo del año, la Vuelta a España, con una jornada de 186,7 kilómetros en total, entre Torino-Reggia di Venaria y Novara.
06:07 a. m.🔴 El inicio será neutralizado
Los primeros 13,5 kilómetros de la etapa serán controlados.
06:03 a. m.🔴 ¡Falta poco para que empiece la acción!
En contados minutos, el pelotón rodará y se abrirá el telón de la Vuelta a España 2025.
06:02 a. m.🔴 Juan Guillermo Martínez debuta en grandes vueltas
06:02 a. m.🔴 ¿Cuántas etapas ganará Santiago Buitrago?
06:01 a. m.🔴 Egan Bernal, carta fuerte de Colombia en La Vuelta
06:01 a. m.🔴 Siete colombianos en la Vuelta a España 2025
- Esteban Chaves (EF Education Easy Post).
- Sergio Andrés Higutia (XDS Astana Team).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).
- Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
- Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).
- Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
05:57 a. m.🔴 Bahrain Victorious también hizo cambios
Damiano Caruso no comenzará la Etapa 1 de la Vuelta a España, después de fracturarse la mano en una caída. Será reemplazado por Finlay Pickering, que hará su debut en el Grand Tour
05:56 a. m.🔴 Cambio de última hora en el INEOS
Ben Turner se unirá al equipo en la línea de salida en Piemonte. Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación.
05:52 a. m.🔴 Primož Roglič, campeón de la Vuelta a España 2024, brilla por su ausencia en 2025
05:50 a. m.🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la primera jornada?
- La Serra: recorrido de 6,5 kilómetros y un promedio de 5,2% (tercera categoría).
05:49 a. m.🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España la describe como una jornada llana.
05:48 a. m.🔍 ¿Entre qué ciudades corren este sábado?
La acción inicia en Torino-Reggia di Venaria y la meta se encuentra en Novara.
05:44 a. m.🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros van a recorrer?
La etapa 1 cuenta con un recorrido total de 186,7 kilómetros, a los que se enfrentará el pelotón.
05:44 a. m.🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio está programado para las 6:22 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:22 p.m. (Hora de España).
05:43 a. m.👋 ¡Bienvenidos al inicio de la Vuelta a España!
No se pierda ni un solo detalle de la primera etapa de la última grande del ciclismo de la temporada, en este minuto a minuto, donde le llevaremos lo mejor de la carrera.