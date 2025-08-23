Publicidad

MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 1, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 1, ONLINE y EN DIRECTO

Empieza la última grande del ciclismo del año, la Vuelta a España, con una jornada de 186,7 kilómetros en total, entre Torino-Reggia di Venaria y Novara.

Por: Caracol Sports 
|
Egan Bernal fue elegido como líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Caracol Sports
Experto en transmisiones y contenido sobre deportes
Actualizado agosto 23, 2025 06:07 a. m.
REFRESCAR
  • 05:52 a. m.
    🔴 VEA LA ETAPA 1 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:07 a. m.
    🔴 El inicio será neutralizado

    Los primeros 13,5 kilómetros de la etapa serán controlados.

  • 06:03 a. m.
    🔴 ¡Falta poco para que empiece la acción!

    En contados minutos, el pelotón rodará y se abrirá el telón de la Vuelta a España 2025.

  • 06:02 a. m.
    🔴 Juan Guillermo Martínez debuta en grandes vueltas
    Juan Guillermo Martínez, ciclista del Picnic Post NL.
  • 06:02 a. m.
    🔴 ¿Cuántas etapas ganará Santiago Buitrago?
    Santiago Buitrago, en el Tour de Francia 2025.
  • 06:01 a. m.
    🔴 Egan Bernal, carta fuerte de Colombia en La Vuelta
    Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
  • 06:01 a. m.
    🔴 Siete colombianos en la Vuelta a España 2025
    • Esteban Chaves (EF Education Easy Post).
    • Sergio Andrés Higutia (XDS Astana Team).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).
    • Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
    • Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).
    • Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
  • 05:57 a. m.
    🔴 Bahrain Victorious también hizo cambios

    Damiano Caruso no comenzará la Etapa 1 de la Vuelta a España, después de fracturarse la mano en una caída. Será reemplazado por Finlay Pickering, que hará su debut en el Grand Tour

  • 05:56 a. m.
    🔴 Cambio de última hora en el INEOS

    Ben Turner se unirá al equipo en la línea de salida en Piemonte. Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación.

  • 05:52 a. m.
    🔴 Primož Roglič, campeón de la Vuelta a España 2024, brilla por su ausencia en 2025
    Pirmoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, en el Tour de Francia 2025
  • 05:50 a. m.
    🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la primera jornada?
    • La Serra: recorrido de 6,5 kilómetros y un promedio de 5,2% (tercera categoría).
  • 05:49 a. m.
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España la describe como una jornada llana.

  • 05:48 a. m.
    🔍 ¿Entre qué ciudades corren este sábado?

    La acción inicia en Torino-Reggia di Venaria y la meta se encuentra en Novara.

  • 05:47 a. m.
    💻 ¿Cómo se puede ver EN VIVO ONLINE por internet? 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal, puede ver la etapa 1 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 6:30 a.m.

  • 05:46 a. m.
    📺 ¿Cómo seguir por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:44 a. m.
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros van a recorrer?

    La etapa 1 cuenta con un recorrido total de 186,7 kilómetros, a los que se enfrentará el pelotón.

  • 05:44 a. m.
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio está programado para las 6:22 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:22 p.m. (Hora de España).

  • 05:43 a. m.
    👋 ¡Bienvenidos al inicio de la Vuelta a España!

    No se pierda ni un solo detalle de la primera etapa de la última grande del ciclismo de la temporada, en este minuto a minuto, donde le llevaremos lo mejor de la carrera.