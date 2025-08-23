Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 1: Jonas Vingegaard respondió

Empezó la Vuelta a España 2025. Este sábado 23 de agosto, el pelotón se enfrentó a un total de 186,7 kilómetros de recorrido, entre Torino-Reggia di Venaria y Novara; además, un puerto de tercera categoría y un esprint intermedio. Por eso, la etapa 1 fue una oportunidad para los embaladores y eso fue aprovechado por Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), quien ganó.

Así las cosas, el belga se convirtió en el primer portador de la camiseta roja, como líder de la clasificación general, que era uno de sus objetivos en esta edición de la ronda ibérica. Quienes lo siguen son Ethan Vernon (Israel - Premier Tech), en la segunda plaza, a cuatro segundos, mientras que Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) completa el podio, de tercero, también a 4''.

Respecto a los favoritos al título, como Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), Ben O'Connor (Jayco AlUla), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), entre otros, no tuvieron problemas. Así las cosas, firmaron el mismo tiempo del vencedor, llegando en conjunto.

Capítulo aparte para Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Joel Nicolau (Caja Rural Seguros RGA), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Alessandro Verre (Arkéa B&B Hotels) y Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH), que protagonizaron la fuga del día. De hecho, Verre se convirtió en el líder de la montaña y De la Calle fue el más combativo.

Ahora, el domingo 24 de agosto, la Vuelta a España tendrá su primer final en alto. La segunda fracción de la carrera iniciará en Alba y culminará en Limone Piemonte, tras un recorrido de 159,5 kilómetros. Allí, el grupo de ciclistas deberá superar el Limone Piemonte, que tiene un recorrido de 9,9 kilómetros, al 5,1% y de segunda categoría, para un remate en montaña.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, fue elegido para la Vuelta a España 2025 Getty Images

Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 1

1. Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) - 4h 09' 02''

2. Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) - a 4''

3. Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) - a 4''

4. Orluis Aular (Movistar Team) - a 6''

5. Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) - a 6''

6. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) - a 8''

7. Elia Viviani (Lotto) - a 10''

8. Iván García Cortina (Movistar Team) - a 10''

9. David González (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10''

10. Bryan Coquard (Cofidis) - a 10''