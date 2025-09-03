🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 11, ONLINE y EN DIRECTO

☀️ Good morning from Bilbao! Today we have a nice hilly stage: will the breakaway make it or will the GC riders go for it?— La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2025
⛰ ¡Buenos días desde Bilbao! Hoy tenemos una preciosa etapa de media montaña. ¿Llegará la fuga o querrán pelea los favoritos?#LaVuelta25 pic.twitter.com/4b0t2CghMd
-
05:19 a. m.- PREVIAAsí será el recorrido de la etapa 11
-
05:18 a. m.- PREVIA🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
-
05:17 a. m.- PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
05:16 a. m.- PREVIA🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 10
1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 37h 33' 52''
2. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - a 26''
3. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 38''
4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 58''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 03''
6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 05''
7. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 12''
8. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''
10. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) - a 2' 43''
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''
-
05:15 a. m.- PREVIA🔴 VEA LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
05:15 a. m.- PREVIA🔴 Perfil y altimetría de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025
-
05:13 a. m.- PREVIA🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de media montaña.
-
05:13 a. m.- PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren este miércoles?
La acción inicia y termina en Bilbao, ubicado en territorio español conocido como el País Vasco.
-
05:12 a. m.- PREVIA💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 11 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 6:30 a.m.
-
05:11 a. m.- PREVIA📺 Vea la etapa 11 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
05:10 a. m.- PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La novena jornada cuenta con un recorrido total de 157,4 kilómetros.
-
05:10 a. m.- PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 11?
El inicio de la jornada está programado para las 6:51 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:51 p.m. (Hora de España).
-
05:09 a. m.- PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 11 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
Publicidad