🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 11, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 11, ONLINE y EN DIRECTO

Este miércoles 3 de septiembre, la decimoprimera jornada de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo en un circuito de 157,4 kilómetros en Bilbao. ¡A rodar por el País Vasco!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 3 de sept, 2025
Ciclistas de la Vuelta a España 2025.
Ciclistas de la Vuelta a España 2025.
Getty Images.
  • 05:19 a. m.
    - PREVIA
    Así será el recorrido de la etapa 11

  • 05:18 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).

  • 05:17 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 05:16 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 10

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 37h 33' 52''
    2. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - a 26''

    3. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 38''

    4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 58''

    5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 03''

    6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 05''

    7. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 12''

    8. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''

    9. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''

    10. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) - a 2' 43''

    11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''

  • 05:15 a. m.
    - PREVIA
    🔴 VEA LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 05:15 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025.
    Perfil y altimetría de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025.
    Procycling Stats.

  • 05:13 a. m.
    - PREVIA
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de media montaña.

  • 05:13 a. m.
    - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este miércoles?

    La acción inicia y termina en Bilbao, ubicado en territorio español conocido como el País Vasco.

  • 05:12 a. m.
    - PREVIA
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 11 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 6:30 a.m.

  • 05:11 a. m.
    - PREVIA
    📺 Vea la etapa 11 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:10 a. m.
    - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La novena jornada cuenta con un recorrido total de 157,4 kilómetros.

  • 05:10 a. m.
    - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 11?

    El inicio de la jornada está programado para las 6:51 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:51 p.m. (Hora de España).

  • 05:09 a. m.
    - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 11 de la ronda ibérica, minuto a minuto.