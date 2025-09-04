🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 12, ONLINE y EN DIRECTO

📍𝐋𝐀𝐑𝐄𝐃𝐎— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2025
☺️ Stage 1⃣2⃣ neutral start!
🙌 ¡Salida neutralizada para la etapa 1⃣2⃣ !#LaVuelta25 pic.twitter.com/aRcHBJsM3I
-
07:09 a. m.- PREVIALa salida neutralizada
-
06:50 a. m.- PREVIA¡El líder llega y recibe la ovación!
-
06:49 a. m.- PREVIAColombia, presente con Egan Bernal en La Vuelta
-
06:48 a. m.- PREVIAControl de firmas y presentación de equipos
Sigue en directo la presentación del control de firmas de la etapa 12 desde Laredo#LaVuelta25 https://t.co/FxjwHhZpTQ— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2025
-
06:47 a. m.- PREVIAHay retiro
🏥 MEDICAL UPDATE— GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) September 4, 2025
Unfortunately, Chris Harper was forced to abandon the Vuelta a España on stage 11 due to an injury in his left leg. He will now go home to rest and recover.
Get well soon Harps! pic.twitter.com/fI6KoGaN7o
-
06:47 a. m.- PREVIALa salida será en Laredo
🥰 Laredo nos acoge para la salida de la etapa 1⃣2⃣ en un paraje único— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2025
🥰 Laredo hosts the start of stage 1⃣2⃣, in a stunning setting#LaVuelta25 pic.twitter.com/WPbR4l3Xtf
-
06:46 a. m.- PREVIAAsí será el recorrido de la etapa 12
☀️ Good morning from Laredo! Will it be a day for the break?— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2025
⛰ ¡Buenos días desde Laredo! Otra etapa de media montaña en #LaVuelta25. ¿Triunfará una fuga? pic.twitter.com/9EfksBq6S4
-
06:45 a. m.- PREVIA🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 11: Sin ganador
-
06:44 a. m.- PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
06:43 a. m.- PREVIA🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 11
1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 41h 14' 02''
2. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 50'
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 56''
4. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - a 1' 06''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 17''
6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 26''
7. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 30''
8. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 33"
9. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 44''
10. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) - a 3' 11''
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 3' 23''
-
06:39 a. m.- PREVIA🔴 VEA LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
06:39 a. m.- PREVIA🔴 Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025
-
06:37 a. m.- PREVIA🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de media montaña.
-
06:36 a. m.- PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?
La acción inicia Laredo y termina en Los Corrales de Buelna, ubicado en territorio español.
-
06:36 a. m.- PREVIA💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 11 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
-
06:35 a. m.- PREVIA📺 Vea la etapa 12 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
06:35 a. m.- PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La novena jornada cuenta con un recorrido total de 144,9 kilómetros.
-
06:34 a. m.- PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 12?
El inicio de la jornada está programado para las 7:13 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:13 p.m. (Hora de España).
-
06:33 a. m.- PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 12 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
