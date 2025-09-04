Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 12, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 12, ONLINE y EN DIRECTO

Este jueves 4 de septiembre, la cuarta jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 144,9 kilómetros entre Laredo y Los Corrales de Buelna.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 4 de sept, 2025
Comparta en:
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
afp.
REFRESCAR
  • 07:09 a. m.
    - PREVIA
    La salida neutralizada

    • Publicidad

  • 06:50 a. m.
    - PREVIA
    ¡El líder llega y recibe la ovación!

  • 06:49 a. m.
    - PREVIA
    Colombia, presente con Egan Bernal en La Vuelta

  • 06:48 a. m.
    - PREVIA
    Control de firmas y presentación de equipos

  • 06:47 a. m.
    - PREVIA
    Hay retiro

  • 06:47 a. m.
    - PREVIA
    La salida será en Laredo

  • 06:46 a. m.
    - PREVIA
    Así será el recorrido de la etapa 12

  • 06:45 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 11: Sin ganador

  • 06:44 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 06:43 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 11

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 41h 14' 02''
    2. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 50'
    3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 56''
    4. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - a 1' 06''
    5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 17''
    6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 26''
    7. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 30''
    8. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 33"
    9. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 44''
    10. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) - a 3' 11''
    11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 3' 23''

  • 06:39 a. m.
    - PREVIA
    🔴 VEA LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:39 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025.
    Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025.
    Procycling Stats.

  • 06:37 a. m.
    - PREVIA
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de media montaña.

  • 06:36 a. m.
    - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?

    La acción inicia Laredo y termina en Los Corrales de Buelna, ubicado en territorio español.

  • 06:36 a. m.
    - PREVIA
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 11 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:35 a. m.
    - PREVIA
    📺 Vea la etapa 12 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 06:35 a. m.
    - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La novena jornada cuenta con un recorrido total de 144,9 kilómetros.

  • 06:34 a. m.
    - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 12?

    El inicio de la jornada está programado para las 7:13 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:13 p.m. (Hora de España).

  • 06:33 a. m.
    - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 12 de la ronda ibérica, minuto a minuto.