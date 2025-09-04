🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 12, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 11

1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 41h 14' 02''

2. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 50'

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 56''

4. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - a 1' 06''

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 17''

6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 26''

7. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 30''

8. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 33"

9. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 44''

10. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) - a 3' 11''

11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 3' 23''