Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 17, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 17, ONLINE y EN DIRECTO

Este miércoles 10 de septiembre, la decimoséptima jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 143,2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y Alto de El Morredero.

Actualizado 10 de sept, 2025 
Actualizado 10 de sept, 2025
Ciclistas de la Vuelta a España 2025.
Ciclistas de la Vuelta a España 2025.
Getty Images.
  • 07:27 a. m.
    - A 108 km de meta
    Hay fuga

    Rivera, Tejada y los otros seis corredores tienen una renta de 1:51 sobre el lote.

  • 07:17 a. m.
    - A 119 km de meta
    Colombia quiere armar la fuga

    Brandon Rivera y Harold Tejada trabajan en la parte de adelante con Madis Mikhels, Antonio Tiberi, Patrick Gamper, Luca van Boven, Timo Roosen y Jonas Gregaard.

  • 07:01 a. m.
    - A 135 km de meta
    No los dejaron ir

    El pelotón apretó y no dio luz verde todavía para una fuga.

  • 07:00 a. m.
    - A 141 km de meta
    Primer ataque

    Pedersen Mads, Sheffield Magnus, Kwiatkowski Michal, Nicolau Joel, Thierry Pierre, Koerdt Bjorn y Gregaard Jonas tienen 12 segundos de ventaja sobre el lote.

  • 06:58 a. m.
    - A 144 km de meta
    Salida oficial

  • 06:46 a. m.
    - ¡Inició!
    Salida neutralizada

  • 06:21 a. m.
    - PREVIA
    ¡Ese dorsal vale oro!

  • 06:20 a. m.
    - PREVIA
    Egan Bernal: las palabras del ganador de la etapa 16

  • 06:18 a. m.
    - PREVIA
    Charlita 100% cafetera

  • 06:17 a. m.
    - PREVIA
    SIGA EN VIVO LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS

  • 06:16 a. m.
    - PREVIA
    Así será el recorrido de la etapa 17

  • 06:15 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 11: Sin ganador
    Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    Etapa 16: Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

  • 06:14 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 06:13 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 16
    1. Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 61:16:35
    2. João Almeida – UAE Team Emirates - XRG – a 0:48
    3. Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – a 2:38
    4. Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 3:10
    5. Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 4:21
    6. Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 4:24
    7. Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – a 5:28
    8. Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike – a 5:46
    9. Torstein Træen – Bahrain - Victorious – a 6:33
    10. Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – a 8:04
  • 06:11 a. m.
    - PREVIA
    🔴 VEA LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:11 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025.
    Perfil y altimetría de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025.
    Procycling Stats.

  • 06:09 a. m.
    - PREVIA
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de media montaña.

  • 06:09 a. m.
    - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este miércoles?

    La acción inicia O Barco de Valdeorras y termina en Alto de El Morredero, ubicado en territorio español.

  • 06:08 a. m.
    - PREVIA
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 17 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:07 a. m.
    - PREVIA
    📺 Vea la etapa 17 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la decimoséptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaram

  • 06:06 a. m.
    - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La decimoséptima jornada cuenta con un recorrido total de 143,2 kilómetros.

  • 06:05 a. m.
    - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 17?

    El inicio de la jornada está programado para las 6:41 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:41 p.m. (Hora de España).

  • 06:04 a. m.
    - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 17 de la ronda ibérica, minuto a minuto.