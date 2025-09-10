🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 17, ONLINE y EN DIRECTO

Rivera, Tejada y los otros seis corredores tienen una renta de 1:51 sobre el lote.
-
07:27 a. m.- A 108 km de metaHay fuga
-
07:17 a. m.- A 119 km de metaColombia quiere armar la fuga
Brandon Rivera y Harold Tejada trabajan en la parte de adelante con Madis Mikhels, Antonio Tiberi, Patrick Gamper, Luca van Boven, Timo Roosen y Jonas Gregaard.
-
07:01 a. m.- A 135 km de metaNo los dejaron ir
El pelotón apretó y no dio luz verde todavía para una fuga.
-
07:00 a. m.- A 141 km de metaPrimer ataque
Pedersen Mads, Sheffield Magnus, Kwiatkowski Michal, Nicolau Joel, Thierry Pierre, Koerdt Bjorn y Gregaard Jonas tienen 12 segundos de ventaja sobre el lote.
-
06:58 a. m.- A 144 km de metaSalida oficial
🌧 And we're underway! Here is the real start to a rainy stage 1️⃣7️⃣— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
💪 ¡Vamooooooos! Salida real de la etapa 1️⃣7️⃣#LaVuelta25 pic.twitter.com/5NK5bzfEoj
-
06:46 a. m.- ¡Inició!Salida neutralizada
📍𝐎 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐎 𝐃𝐄 𝐕𝐀𝐋𝐃𝐄𝐎𝐑𝐑𝐀𝐒— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
🙌 Stage 1️⃣7️⃣ neutral start!
💪 ¡Salida neutralizada para la etapa 1️⃣7️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/sWXqzItFr0
-
06:21 a. m.- PREVIA¡Ese dorsal vale oro!
🚴♂️ Do you want to win Egan Bernal’s signed number plate? RT this post to enter the draw!— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
🚴♂️ ¿Quieres conseguir la placa del dorsal de la bici de Egan Bernal firmada? ¡Haz RT a este post y podrás participar en el sorteo!
✨ #Plenitude | #LaVuelta25 pic.twitter.com/qoHFc50Zta
-
06:20 a. m.- PREVIAEgan Bernal: las palabras del ganador de la etapa 16
🇨🇴 "Winning is winning"... and today we go again 🔥— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
🇨🇴 "Ganar es ganar"... y hoy a por más 👊@Eganbernal #LaVuelta25 pic.twitter.com/nmooqjuDn1
-
06:18 a. m.- PREVIACharlita 100% cafetera
🇨🇴 Conexión colombiana en #LaVuelta25 pic.twitter.com/ENnAvyo1hR— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
-
06:17 a. m.- PREVIASIGA EN VIVO LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS
Sigue en directo la presentación del control de firmas de la etapa 17 desde O Barco de Valdeorras#LaVuelta25 https://t.co/tK3o0CVXMT— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
-
06:16 a. m.- PREVIAAsí será el recorrido de la etapa 17
😍 Good morning from O Barco de Valdeorras! Another day for the break? 👀— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
👋 ¡Buenos días desde O Barco de Valdeorras! ¿Volveremos a tener una fuga?#LaVuelta25 pic.twitter.com/54dgsflFng
-
06:15 a. m.- PREVIA🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 11: Sin ganador
Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
Etapa 16: Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
-
06:14 a. m.- PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
06:13 a. m.- PREVIA🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 16
- Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 61:16:35
- João Almeida – UAE Team Emirates - XRG – a 0:48
- Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – a 2:38
- Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 3:10
- Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 4:21
- Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 4:24
- Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – a 5:28
- Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike – a 5:46
- Torstein Træen – Bahrain - Victorious – a 6:33
- Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – a 8:04
-
06:11 a. m.- PREVIA🔴 VEA LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
06:11 a. m.- PREVIA🔴 Perfil y altimetría de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025
-
06:09 a. m.- PREVIA🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de media montaña.
-
06:09 a. m.- PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren este miércoles?
La acción inicia O Barco de Valdeorras y termina en Alto de El Morredero, ubicado en territorio español.
-
06:08 a. m.- PREVIA💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 17 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
-
06:07 a. m.- PREVIA📺 Vea la etapa 17 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la decimoséptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaram
-
06:06 a. m.- PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La decimoséptima jornada cuenta con un recorrido total de 143,2 kilómetros.
-
06:05 a. m.- PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 17?
El inicio de la jornada está programado para las 6:41 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:41 p.m. (Hora de España).
-
06:04 a. m.- PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 17 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
Publicidad