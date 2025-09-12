Síguenos en::
Ciclismo
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 19, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 19, ONLINE y EN DIRECTO

Este viernes 12 de septiembre, la decimonovena jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 162 kilómetros entre Rueda y Guijelo. ¡No se la pierda!

Por: Caracol Sports 
Actualizado 12 de sept, 2025
Ciclistas de la Vuelta a España 2025.
Ciclistas de la Vuelta a España 2025.
AFP.
REFRESCAR
  • 06:22 a. m. - PREVIA
    ¿Egan está estrenando 'look'?

  • 05:42 a. m. - PREVIA
    ¿El favorito del día?

  • 05:41 a. m. - PREVIA
    VEA EN VIVO LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS ANTES DE LA ETAPA 19

  • 05:41 a. m. - PREVIA
    Así será el recorrido de la etapa 19

  • 05:40 a. m. - PREVIA
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 11: Sin ganador
    Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    Etapa 16: Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
    Etapa 17: Giulio Pellizzari (Red Bull BORA Hansgrohe).
    Etapa 18: INEOS Grenadiers (INEOS Grenadiers).

  • 05:39 a. m. - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 05:39 a. m. - PREVIA
    Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 18
    1. Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 65:07:13
    2. João Almeida – UAE Team Emirates - XRG +0:40
    3. Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team +2:39
    4. Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe +3:18
    5. Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe +4:19
    6. Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech +5:17
    7. Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team +5:20
    8. Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike +7:26
    9. Torstein Træen – Bahrain - Victorious +7:42
    10. Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike +10:19
  • 05:38 a. m. - PREVIA
    VEA LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 05:37 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025.
    Perfil y altimetría de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025.
    Procycling Stats.

  • 05:36 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de llano.

  • 05:35 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes?

    La acción inicia en Rueda y termina en Guijuelo, ubicado en territorio español.

  • 05:35 a. m. - PREVIA
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 05:34 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la etapa 19 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la decimonovena jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:34 a. m. - PREVIA
    ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La decimonovena jornada cuenta con un recorrido total de 162 kilómetros.

  • 05:33 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 19?

    El inicio de la jornada está programado para las 6:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:55 p.m. (Hora de España).

  • 05:32 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 19 de la ronda ibérica, minuto a minuto.

