🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 19, ONLINE y EN DIRECTO

💇♂️ We want to see those shaved heads!— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2025
💇♂️ A ver, cascos fuera que veamos esas cabecitas@INEOSGrenadiers #LaVuelta25 pic.twitter.com/6qXaoLIwws
- 06:22 a. m. - PREVIA¿Egan está estrenando 'look'?
- 05:42 a. m. - PREVIA¿El favorito del día?
✨ Daily dose of Jasper | El Jasper nuestro de cada día@AlpecinDCK #LaVuelta25 pic.twitter.com/3ftqfJSaCS— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2025
- 05:41 a. m. - PREVIAVEA EN VIVO LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS ANTES DE LA ETAPA 19
Sigue en directo la presentación del control de firmas de la etapa 19 desde Rueda#LaVuelta25 https://t.co/vA4oGXlg0F— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2025
- 05:41 a. m. - PREVIAAsí será el recorrido de la etapa 19
😍 Good morning from Rueda. A day for the sprinters?— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2025
🙌 ¡Buenos días desde Rueda! ¿Día para el sprint... O llegarán los abanicos?#LaVuelta25 pic.twitter.com/EgEDVnU48w
- 05:40 a. m. - PREVIA🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 11: Sin ganador
Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
Etapa 16: Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
Etapa 17: Giulio Pellizzari (Red Bull BORA Hansgrohe).
Etapa 18: INEOS Grenadiers (INEOS Grenadiers).
- 05:39 a. m. - PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- 05:39 a. m. - PREVIAAsí va la clasificación general de La Vuelta: etapa 18
- Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 65:07:13
- João Almeida – UAE Team Emirates - XRG +0:40
- Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team +2:39
- Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe +3:18
- Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe +4:19
- Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech +5:17
- Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team +5:20
- Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike +7:26
- Torstein Træen – Bahrain - Victorious +7:42
- Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike +10:19
- 05:38 a. m. - PREVIAVEA LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
- 05:37 a. m. - PREVIA🔴 Perfil y altimetría de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025
- 05:36 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de llano.
- 05:35 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes?
La acción inicia en Rueda y termina en Guijuelo, ubicado en territorio español.
- 05:35 a. m. - PREVIA💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
- 05:34 a. m. - PREVIA📺 Vea la etapa 19 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la decimonovena jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
- 05:34 a. m. - PREVIA¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La decimonovena jornada cuenta con un recorrido total de 162 kilómetros.
- 05:33 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 19?
El inicio de la jornada está programado para las 6:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:55 p.m. (Hora de España).
- 05:32 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 19 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
