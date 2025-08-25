🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 2

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 7h 56' 16''

2. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 4''

3. David Gaudu (Groupama - FDJ) - a 6''

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 10''

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 12''

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 12''

8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12''

9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) - a 12''

10. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 12''