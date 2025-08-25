🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3, ONLINE y EN DIRECTO
Entre San Maurizio Canavese y Ceres, con un recorrido de 134,6 kilómetros y dos puertos de montaña, continúa la acción en la edición 80 de la Vuelta a España.
05:57 a. m.🔴 VEA LA ETAPA 3 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
06:07 a. m.🔴 Visma Lease a Bike y una baja sensible
Axel Zingle no continuará en la Vuelta a España, debido a las heridas que presentó por la caída de la etapa 2.
06:07 a. m.🔴 Siguen los retiros en La Vuelta
Jorge Arcas (Movistar Team) puso pien en tierra, luego de sufrir una fractura de la parte superior del trocánter mayor del hueso fémur de la pierna izquierda.
06:05 a. m.🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- Puntos: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Jóvenes: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG).
- Montaña: Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels).
06:04 a. m.🔴 Jonas Vingegaard, nuevo portador de la camiseta roja
06:00 a. m.🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 2
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 7h 56' 16''
2. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 4''
3. David Gaudu (Groupama - FDJ) - a 6''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 10''
5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12''
6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 12''
7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 12''
8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12''
9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) - a 12''
10. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 12''
05:59 a. m.🔴 Egan Bernal, el mejor colombiano en la general, tras la etapa 2
05:57 a. m.🔴 Perfil y altimetría de la etapa 3 de la Vuelta a España 2025
05:54 a. m.🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la tercera jornada?
- Issiglio (Morris): recorrido de 5,8 kilómetros, al 6,5% (segunda categoría).
- Ceres: recorrido de 2,5 kilómetros, al 3,2% (cuarta categoría).
-
05:53 a. m.🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España la describe como una jornada de media montaña.
05:52 a. m.🔍 ¿Entre qué ciudades corren este lunes?
Todo inicia en San Maurizio Canavese y la llegada será en Ceres.
05:51 a. m.💻 ¿Cómo seguir EN VIVO ONLINE por internet? 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 3 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 7:30 a.m.
05:48 a. m.📺 Así la puede ver por televisión
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 7:30 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
05:46 a. m.🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros habrá en esta fracción?
La tercera jornada cuenta con un recorrido total de 134,6 kilómetros.
05:45 a. m.🕣 ¿A qué hora arranca la etapa 3?
El inicio está programado para las 7:27 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:27 p.m. (Hora de España).
05:45 a. m.👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
No se pierda ni un solo detalle de la etapa 3 de La Vuelta porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.