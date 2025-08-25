Jonas Vingegaard y Visma Lease a Bike, víctimas de un robo en la Vuelta a España 2025

El Visma Lease a Bike informó este lunes del robo de varias bicicletas durante la madrugada, justo el día después de que Jonas Vingegaard ganara la segunda etapa de la Vuelta a España y se convirtiera en el nuevo líder, y del abandono del francés Alex Zingle.

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas", reveló el equipo ciclista en sus redes sociales.

"Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa", que saldrá desde San Maurizio Canavese, prosiguió.

El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike a las afueras de Turín. Allí, también están Movistar y Lidl-Trek, que no sufrieron robos.

Según la prensa española, el equipo neerlandés ya pudo recuperar algunas de sus bicicletas.

Tras anunciar el robo, la formación neerlandesa informó del abandono de Zingle, que estuvo implicado en la caída al final de la carrera del domingo, en la que también se vio implicado el propio Vingegaard.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, sufrió una caída en la etapa 2 de la Vuelta a España AFP

El corredor llegó a meta después de que le colocaran en su sitio el hombro. Aun así, los médicos del equipo aseguraron que no estaba en condiciones de seguir.

Con su baja, Vingegaard dispondrá de un compañero menos para pelear por la victoria final en la edición 80 de la ronda española y será un contratiempo en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueres (nordeste de España).

El español Jorge Arcas del Movistar tampoco saldrá por unos dolores en la cadera.

Estos dos abandonos se unen a la del francés Guillaume Martin-Guyonnet, que no pudo terminar el domingo la carrera también por una caída al sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal.