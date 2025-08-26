- General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- Puntos: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- Jóvenes: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG).
- Montaña: Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels).
🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4, ONLINE y EN DIRECTO
Este martes 25 de agosto, la cuarta jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 206,7 kilómetros entre las localidades de Susa y Voiron. ¡Se disputarán tres puertos de montaña!
05:45 a. m.🔴 Portadores de las camisetas de líderes
05:44 a. m.🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 3
05:43 a. m.🔴 VEA LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
05:43 a. m.🔴 Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025
05:41 a. m.🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la cuarta jornada?
Puerto Exiles: 3°
Col de Montgenevre: 2°
Col du Lautaret: 2°
05:40 a. m.🔍 ¿Entre qué ciudades corren este martes?
odo inicia en Susa y la llegada será en Voiron.
05:39 a. m.💻 ¿Cómo seguir EN VIVO ONLINE por internet? 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 4 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 8:00 a.m.
05:39 a. m.📺 Así la puede ver por televisión
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
05:38 a. m.🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros habrá en esta fracción?
La cuarta jornada cuenta con un recorrido total de 206,7 kilómetros.
05:38 a. m.🕣 ¿A qué hora arranca la etapa 4?
El inicio está programado para las 4:43 de la mañana (Hora de Colombia) /11:43 p.m. (Hora de España).
05:37 a. m.👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
No se pierda ni un solo detalle de la etapa 4 de La Vuelta porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.