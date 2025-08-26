Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4, ONLINE y EN DIRECTO

Este martes 25 de agosto, la cuarta jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 206,7 kilómetros entre las localidades de Susa y Voiron. ¡Se disputarán tres puertos de montaña!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
|
Vuelta a España 2025.
AFP.
Banner MB Transmisión en vivo Vuelta España 2025 Caracol Sports.jpg

Caracol Sports
Experto en transmisiones y contenido sobre deportes
Actualizado agosto 26, 2025 05:45 a. m.
REFRESCAR
  • 05:45 a. m.
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    • General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    • Puntos: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    • Jóvenes: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG).
    • Montaña: Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels).
  • 05:44 a. m.
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 3
    1. Jonas Vingegaard y Egan Bernal, dos de los favoritos para ganar la Vuelta a España 2025
      Getty Images
      Ciclismo

      Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 3: Egan Bernal sueña en grande

  • 05:43 a. m.
    🔴 VEA LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 05:43 a. m.
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025
    Procycling Stats.

  • 05:41 a. m.
    🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la cuarta jornada?

    Puerto Exiles: 3°
    Col de Montgenevre: 2°
    Col du Lautaret: 2°

  • 05:40 a. m.
    🔍 ¿Entre qué ciudades corren este martes?

    odo inicia en Susa y la llegada será en Voiron.

  • 05:39 a. m.
    💻 ¿Cómo seguir EN VIVO ONLINE por internet? 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 4 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 8:00 a.m.

  • 05:39 a. m.
    📺 Así la puede ver por televisión

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:38 a. m.
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros habrá en esta fracción?

    La cuarta jornada cuenta con un recorrido total de 206,7 kilómetros.

  • 05:38 a. m.
    🕣 ¿A qué hora arranca la etapa 4?

    El inicio está programado para las 4:43 de la mañana (Hora de Colombia) /11:43 p.m. (Hora de España).

  • 05:37 a. m.
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    No se pierda ni un solo detalle de la etapa 4 de La Vuelta porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.