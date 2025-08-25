Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 3: Egan Bernal sueña en grande

La edición 80 de la Vuelta a España no ha tenido jornada mala. Este lunes 25 de agosto, el pelotón se enfrentó a 134,6 kilómetros de recorrido, un puerto de segunda categoría, una meta volante y un ascenso de cuarta en el remate, entre San Maurizio Canavese y Ceres, y las noticias no faltaron. David Gaudu (Groupama - FDJ) sorprendió en el esprint y ganó la etapa 3.

Eso sí, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) estuvo atento, no desentonó y logró defender su liderato en la clasificación general, por lo que seguirá portando la camiseta roja. Ahora, el danés tiene el mismo tiempo del segundo, que es, justamente, el francés Gaudu. Así las cosas, Giulio Ciccone (Lidl Trek) cayó a la tercera plaza, cerrando el podio parcial, a ocho segundos.

Las bonificaciones que consiguieron en la parte definitiva hicieron que Egan Bernal (INEOS Grenadiers) quedara a 14 segundos de la parte alta, pero en la misma cuarta posición, mientras que de Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), que es quinto, hasta Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), quien es 25, están a 16''. Todo está apretado en el inicio de carrera.

Respecto a las incidencias del día, se presentaron los retiros de Axel Zingle (Team Visma Lease a Bike) y Jorge Arcas (Movistar Team). Además, se dio un enredón entre Harold Martín López (XDS Astana Team) y Jardi Christiaan van der Lee (EF Education EasyPost). Por último, Esteban Chaves, Carlos García Pierna y Chris Harper presentaron pinchazos y fallas mecánicas.

Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025 Getty Images

Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 3

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 10h 55' 36''

2. David Gaudu (Groupama - FDJ) - m.t.

3. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 8''

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 14''

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 16''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 16''

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 16''

8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 16''

9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) - a 16''

10. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) - a 16''