Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 3: Egan Bernal sueña en grande

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 3: Egan Bernal sueña en grande

Caídas, pinchazos, problemas mecánicos y un apasionante embalaje, con subida incluida, se presentó en esta apasionante jornada de la Vuelta a España 2025.

Jonas Vingegaard y Egan Bernal, dos de los favoritos para ganar la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 25, 2025 11:00 a. m.