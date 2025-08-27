🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 5, ONLINE y EN DIRECTO
En Figueres, y un recorrido de 24,1 kilómetros, los ciclistas disputan la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España, que podría dejar cambios en la general.
05:58 a. m.🔴 VEA LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
06:20 a. m.🔴 Horario de salida de todos los equipos (hora de Colombia)
- Lotto – 09:37 a.m.
- Alpecin - Deceuninck – 09:41 a.m.
- Team Picninc PostNL – 09:45 a.m.
- Intermarché - Wanty – 09:49 a.m.
- Cofidis – 09:53 a.m.
- Team Jayco AlUla – 09:57 a.m.
- Lidl - Trek – 10:01 a.m.
- Q36.5 Pro Cycling Team – 10:05 a.m.
- EF Education - EasyPost – 10:09 a.m.
- Burgos Burpellet BH – 10:13 a.m.
- Arkéa - B&B Hotels – 10:17 a.m.
- Caja Rural - Seguros RGA – 10:21 a.m.
- Movistar Team – 10:25 a.m.
- Decathlon AG2R La Mondiale Team – 10:29 a.m.
- INEOS Grenadiers – 10:33 a.m.
- Bahrain - Victorious – 10:37 a.m.
- Israel - Premier Tech – 10:41 a.m.
- Red Bull - BORA - hansgrohe – 10:45 a.m.
- Soudal Quick-Step – 10:49 a.m.
- XDS Astana Team – 10:53 a.m.
- UAE Team Emirates - XRG – 10:57 a.m.
- Team Visma | Lease a Bike – 11:01 a.m.
06:16 a. m.🗣️ 'El joven maravilla', feliz por Ben Turner
Feliz por la victoria de nuestro equipo; se logró después de haberlo intentado desde la primera etapaEgan Bernal, líder del INEOS Grenadiers
06:13 a. m.🔴 ¿Cómo se toman los tiempos por equipo?
La organización de la Vuelta a España aclaró que el tiempo definitivo se toma cuando el cuarto corredor cruce la meta.
-
06:12 a. m.🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
- Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
- Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
06:08 a. m.🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: David Gaudu (Groupama - FDJ).
- Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Jóvenes: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG).
- Montaña: Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA).
06:06 a. m.🔴 David Gaudu, nuevo portador de la camiseta roja
-
06:03 a. m.🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 4
1. David Gaudu (Groupama - FDJ) - 15h 45' 50''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - m.t.
3. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 8''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 14''
5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 16''
6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 16''
7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 16''
8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 16''
9. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) - a 16''
10. Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) - a 16''
06:00 a. m.🔴 Egan Bernal sueña con ser líder de la general, tras la crono por equipos
05:58 a. m.🔴 Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025
05:56 a. m.🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la quinta jornada?
Esta fracción no presenta ninguna subida, ya que todo es llano, desde el inicio hasta el cierre.
-
05:55 a. m.🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como una contrarreloj por equipos.
-
05:54 a. m.🔍 ¿En qué ciudades corren este miércoles?
Al ser una contrarreloj, la acción inicia y termina en una misma ciudad; en este caso en Figueres.
05:53 a. m.💻 ¿Cómo seguirla EN VIVO y ONLINE por internet? 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 5 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 10:00 a.m.
-
05:53 a. m.📺 Así se puede ver por televisión
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 10:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
05:52 a. m.🧐 ¿Por qué esta jornada es tan corta?
La etapa 5 de la Vuelta a España es una contrarreloj por equipos.
05:51 a. m.🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La quinta jornada cuenta con un recorrido total de 24,1 kilómetros.
-
05:51 a. m.🕣 ¿A qué hora inicia la etapa 5?
El arranque de la jornada está programado para las 9:37 de la mañana (Hora de Colombia) / 4:37 p.m. (Hora de España).
05:50 a. m.👋 ¡Bienvenidos a un nuevo día de la Vuelta a España!
No se pierda nada de la etapa 5 de la ronda ibérica porque, a partir de ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.