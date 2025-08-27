Publicidad

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 5, ONLINE y EN DIRECTO
🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 5, ONLINE y EN DIRECTO

En Figueres, y un recorrido de 24,1 kilómetros, los ciclistas disputan la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España, que podría dejar cambios en la general.

Por: Caracol Sports 
|
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, es uno de los favoritos a ganar la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, es uno de los favoritos a ganar la Vuelta a España 2025
AFP
Banner MB Transmisión Genérica Vuelta España 2025 Caracol Sports.jpg

Caracol Sports
Experto en transmisiones y contenido sobre deportes
Actualizado agosto 27, 2025 06:20 a. m.
  • 05:58 a. m.
    🔴 VEA LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:20 a. m.
    🔴 Horario de salida de todos los equipos (hora de Colombia)
    • Lotto – 09:37 a.m.
    • Alpecin - Deceuninck – 09:41 a.m.
    • Team Picninc PostNL – 09:45 a.m.
    • Intermarché - Wanty – 09:49 a.m.
    • Cofidis – 09:53 a.m.
    • Team Jayco AlUla – 09:57 a.m.
    • Lidl - Trek – 10:01 a.m.
    • Q36.5 Pro Cycling Team – 10:05 a.m.
    • EF Education - EasyPost – 10:09 a.m.
    • Burgos Burpellet BH – 10:13 a.m.
    • Arkéa - B&B Hotels – 10:17 a.m.
    • Caja Rural - Seguros RGA – 10:21 a.m.
    • Movistar Team – 10:25 a.m.
    • Decathlon AG2R La Mondiale Team – 10:29 a.m.
    • INEOS Grenadiers – 10:33 a.m.
    • Bahrain - Victorious – 10:37 a.m.
    • Israel - Premier Tech – 10:41 a.m.
    • Red Bull - BORA - hansgrohe – 10:45 a.m.
    • Soudal Quick-Step – 10:49 a.m.
    • XDS Astana Team – 10:53 a.m.
    • UAE Team Emirates - XRG – 10:57 a.m.
    • Team Visma | Lease a Bike – 11:01 a.m.
  • 06:16 a. m.
    🗣️ 'El joven maravilla', feliz por Ben Turner
    Feliz por la victoria de nuestro equipo; se logró después de haberlo intentado desde la primera etapa
    Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers

  • 06:13 a. m.
    🔴 ¿Cómo se toman los tiempos por equipo?

    La organización de la Vuelta a España aclaró que el tiempo definitivo se toma cuando el cuarto corredor cruce la meta.

  • 06:12 a. m.
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
    • Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    • Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    • Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
  • 06:08 a. m.
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    • Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Jóvenes: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG).
    • Montaña: Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA).
  • 06:06 a. m.
    🔴 David Gaudu, nuevo portador de la camiseta roja
    David Gaudu, nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 4
    David Gaudu, nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 4
    AFP

  • 06:03 a. m.
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 4

    1. David Gaudu (Groupama - FDJ) - 15h 45' 50''
    2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - m.t.
    3. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 8''
    4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 14''
    5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 16''
    6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 16''
    7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 16''
    8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 16''
    9. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) - a 16''
    10. Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) - a 16''

  • 06:00 a. m.
    🔴 Egan Bernal sueña con ser líder de la general, tras la crono por equipos
    Egan Bernal, el mejor ciclista colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2025
    Egan Bernal, el mejor ciclista colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2025
    AFP

  • 05:58 a. m.
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025
    Página Oficial de La Vuelta

  • 05:56 a. m.
    🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la quinta jornada?

    Esta fracción no presenta ninguna subida, ya que todo es llano, desde el inicio hasta el cierre.

  • 05:55 a. m.
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como una contrarreloj por equipos.

  • 05:54 a. m.
    🔍 ¿En qué ciudades corren este miércoles?

    Al ser una contrarreloj, la acción inicia y termina en una misma ciudad; en este caso en Figueres.

  • 05:53 a. m.
    💻 ¿Cómo seguirla EN VIVO y ONLINE por internet? 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 5 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 10:00 a.m.

  • 05:53 a. m.
    📺 Así se puede ver por televisión

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 10:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:52 a. m.
    🧐 ¿Por qué esta jornada es tan corta?

    La etapa 5 de la Vuelta a España es una contrarreloj por equipos.

  • 05:51 a. m.
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La quinta jornada cuenta con un recorrido total de 24,1 kilómetros.

  • 05:51 a. m.
    🕣 ¿A qué hora inicia la etapa 5?

    El arranque de la jornada está programado para las 9:37 de la mañana (Hora de Colombia) / 4:37 p.m. (Hora de España).

  • 05:50 a. m.
    👋 ¡Bienvenidos a un nuevo día de la Vuelta a España!

    No se pierda nada de la etapa 5 de la ronda ibérica porque, a partir de ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.