Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8, ONLINE y EN DIRECTO

Este sábado 30 de agosto, la octava jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 163,5 kilómetros entre las localidades de Monzón Templario y Zaragoza.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 30 de ago, 2025
Comparta en:
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
afp.
REFRESCAR
  • 07:09 a. m.
    - A 162 km de meta
    ¡Primer ataque!

    Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura le sacan 10 segundos de ventaja al pelotón.

    • Publicidad

  • 07:07 a. m.
    - A 164 km de meta
    ¡Se acabó la zona neutralizada!

  • 07:06 a. m.
    ¡Inició la etapa 8!

  • 07:05 a. m.
    ¡Colombia presente!

  • 07:04 a. m.
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).

  • 07:03 a. m.
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Torstein Træen (Bahrain - Victorious).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 07:02 a. m.
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 7

    1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 25h 18' 02''
    2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 33''

    3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 41''

    4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''

    5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''

    6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''

    7. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''

    8. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''

    9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''

    10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 58''

  • 07:00 a. m.
    🔴 VEA LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 07:00 a. m.
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025
    Procycling Stats.

  • 06:58 a. m.
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de llano.

  • 06:58 a. m.
    🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado?

    La acción inicia en Monzón Templario y termina en Zaragoza, ubicado en territorio español.

  • 06:57 a. m.
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 8 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:56 a. m.
    📺 Vea la etapa 8 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 06:56 a. m.
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La octava jornada cuenta con un recorrido total de 163,5 kilómetros.

  • 06:55 a. m.
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 8?

    El inicio de la jornada está programado para las 6:52 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:52 p.m. (Hora de España).

  • 06:54 a. m.
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 8 de la ronda ibérica, minuto a minuto.