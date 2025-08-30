🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8, ONLINE y EN DIRECTO

Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura le sacan 10 segundos de ventaja al pelotón.
-
07:09 a. m.- A 162 km de meta¡Primer ataque!
-
07:07 a. m.- A 164 km de meta¡Se acabó la zona neutralizada!
🥳 Here is the real start of stage 8️⃣! Another day for the sprinters, but who will take it?— La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2025
🥰 ¡Salida lanzada de la etapa 8️⃣! ¿Sprint, abanicos o fuga? 🤔
👋 @grupofertiberia | #LaVuelta25 pic.twitter.com/Qgd5f4mvYM
-
07:06 a. m.¡Inició la etapa 8!
📍𝐌𝐨𝐧𝐳𝐨́𝐧 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨— La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2025
😊 Stage 8️⃣ neutral start!
💪 ¡Salida neutralizada para la etapa 8️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/ES6BrzaJqc
-
07:05 a. m.¡Colombia presente!
🇨🇴🇨🇴🇨🇴 Case in point | Aquí la demostración 😍#LaVuelta25 https://t.co/doJJw5eI4C pic.twitter.com/l3v16X1irh— La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2025
-
07:04 a. m.🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
-
07:03 a. m.🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Torstein Træen (Bahrain - Victorious).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
07:02 a. m.🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 7
1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 25h 18' 02''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 33''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 41''
4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''
5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''
6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''
7. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''
8. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''
9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''
10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 58''
-
07:00 a. m.🔴 VEA LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
07:00 a. m.🔴 Perfil y altimetría de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025
-
06:58 a. m.🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de llano.
-
06:58 a. m.🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado?
La acción inicia en Monzón Templario y termina en Zaragoza, ubicado en territorio español.
-
06:57 a. m.💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 8 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
-
06:56 a. m.📺 Vea la etapa 8 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
06:56 a. m.🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La octava jornada cuenta con un recorrido total de 163,5 kilómetros.
-
06:55 a. m.🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 8?
El inicio de la jornada está programado para las 6:52 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:52 p.m. (Hora de España).
-
06:54 a. m.👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 8 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
Publicidad