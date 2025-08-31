🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 9, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 8

1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 29h 01' 50''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 33''

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 41''

4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''

6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''

7. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53'

8. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''

10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 58''