SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 9, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 9, ONLINE y EN DIRECTO

Este domingo 31 de agosto, la novena jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 195,5 kilómetros entre Alfaro y Estación de Esquí de Valdezcaray.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 31 de ago, 2025
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Getty Images.
  • 06:46 a. m.
    - A 149 km de meta
    ¡Otro ataque!

    Archie Ryan y Michael Kwiatkowski tienen 10 segundos de renta sobre el lote.

  • 06:40 a. m.
    - A 154 km de meta
    ¡Hay ataque!

    Sander de Pestel logra cinco segundos de ventaja sobre el pelotón.

  • 06:32 a. m.
    - A 172 km de meta
    ¡Grupo compacto!

  • 06:30 a. m.
    - A 195,5 km de meta
    ¡Inició la etapa 9!

  • 06:29 a. m.
    ¡Salida neutralizada!

  • 06:28 a. m.
    Mads Pedersen es rápido hasta para "robar" bicicletas

  • 06:27 a. m.
    Charlita entre Vingegaard y Traeen; ¿le quitará el liderato el danés?

  • 06:26 a. m.
    Egan Bernal comparte con los aficionados colombianos

  • 06:24 a. m.
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).

  • 06:24 a. m.
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Torstein Træen (Bahrain - Victorious).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 06:23 a. m.
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 8

    1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 29h 01' 50''
    2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 33''
    3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 41''
    4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''
    5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''
    6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''
    7. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53'
    8. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''
    9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''
    10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 58''

  • 06:22 a. m.
    🔴 VEA LA ETAPA 9 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:21 a. m.
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 9 de la Vuelta a España 2025
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 9 de la Vuelta a España 2025.
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 9 de la Vuelta a España 2025.
    Procycling Stats.

  • 06:18 a. m.
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.

  • 06:17 a. m.
    🔍 ¿En qué ciudades corren este domingo?

    La acción inicia en Alfaro y termina en Estación de Esquí de Valdezcaray, ubicado en territorio español.

  • 06:16 a. m.
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 9 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:15 a. m.
    📺 Vea la etapa 9 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 06:14 a. m.
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La novena jornada cuenta con un recorrido total de 195,5 kilómetros.

  • 06:14 a. m.
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 9?

    El inicio de la jornada está programado para las 5:52 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:52 p.m. (Hora de España).

  • 06:13 a. m.
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 9 de la ronda ibérica, minuto a minuto.