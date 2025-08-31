🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 9, ONLINE y EN DIRECTO

Archie Ryan y Michael Kwiatkowski tienen 10 segundos de renta sobre el lote.
-
06:46 a. m.- A 149 km de meta¡Otro ataque!
-
06:40 a. m.- A 154 km de meta¡Hay ataque!
Sander de Pestel logra cinco segundos de ventaja sobre el pelotón.
-
06:32 a. m.- A 172 km de meta¡Grupo compacto!
🏁 - 172 km | Stage 9⃣ - Etapa 9⃣— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
🚴♂️🚴♂️🚴♂️ The peloton are still together despite numerous attempts!
🚴♂️🚴♂️🚴♂️ Pelotón agrupado a pesar de los muchos intentos para formar la fuga.
📸 @SprintCycling | #LaVuelta25 pic.twitter.com/dVXhXRpwXp
-
06:30 a. m.- A 195,5 km de meta¡Inició la etapa 9!
🚀 And we’re off! The peloton starts stage 9⃣ of #LaVuelta25— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
🙌 ¡Salida lanzada de la etapa 9⃣ de #LaVuelta25!
👋 @grupofertiberia pic.twitter.com/BCThO0U9LO
-
06:29 a. m.¡Salida neutralizada!
📍𝐀𝐋𝐅𝐀𝐑𝐎— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
😊 Here is the neutral start of stage 9️⃣!
💪 ¡Salida neutralizada para la etapa 9️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/FC6rGkJrWR
-
06:28 a. m.Mads Pedersen es rápido hasta para "robar" bicicletas
😂 Mads! Give that back! That is NOT your bike!— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
💚 Mads... ¡Mikkel Bjerg se va a enfadar! 🇩🇰#LaVuelta25 pic.twitter.com/ig9gvzP84i
-
06:27 a. m.Charlita entre Vingegaard y Traeen; ¿le quitará el liderato el danés?
🇩🇰 Jonas 🤝 Torstein 🇳🇴— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
🥰 ¡Conexión nórdica en #LaVuelta25! pic.twitter.com/Y919G4ZHfV
-
06:26 a. m.Egan Bernal comparte con los aficionados colombianos
-
06:24 a. m.🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
-
06:24 a. m.🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Torstein Træen (Bahrain - Victorious).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
06:23 a. m.🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 8
1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 29h 01' 50''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 33''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 41''
4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''
5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''
6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''
7. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53'
8. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''
9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''
10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 58''
-
06:22 a. m.🔴 VEA LA ETAPA 9 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
06:21 a. m.🔴 Perfil y altimetría de la etapa 9 de la Vuelta a España 2025
-
06:18 a. m.🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.
-
06:17 a. m.🔍 ¿En qué ciudades corren este domingo?
La acción inicia en Alfaro y termina en Estación de Esquí de Valdezcaray, ubicado en territorio español.
-
06:16 a. m.💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 9 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
-
06:15 a. m.📺 Vea la etapa 9 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
06:14 a. m.🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La novena jornada cuenta con un recorrido total de 195,5 kilómetros.
-
06:14 a. m.🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 9?
El inicio de la jornada está programado para las 5:52 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:52 p.m. (Hora de España).
-
06:13 a. m.👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 9 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
Publicidad