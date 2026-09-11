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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19, con Roglic y Santiago Buitrago
EN VIVO

🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19, con Roglic y Santiago Buitrago

Continúa la acción en la Vuelta a España 2026, con una jornada de 210 kilómetros, dos puertos de segunda y uno de primera categoría, entre Vélez Málaga y Peñas Blancas Estepona.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 11 de sept, 2026
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Enric Mas, Primoz Roglic, Richard Carapaz y Oscar Onley, favoritos a ganar la Vuelta a España 2026
Enric Mas, Primoz Roglic, Richard Carapaz y Oscar Onley, favoritos a ganar la Vuelta a España 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 08:15 a. m. - A 77 KM DE LA META
    🔴 Presencia colombiana en la fuga

    Santiago Buitrago va adelante, junto con otros 15 hombres.

    • Publicidad

  • 08:14 a. m. - A 78 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la ventaja?

    Hay dos minutos y 53 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

  • 08:14 a. m. - A 79 KM DE LA META
    🔴 ¡Se armó la fuga oficialmente!

    Después de varios intentos, un total de 16 corredores se fueron adelante, tomando ventaja.

  • 08:12 a. m. - A 80 KM DE LA META
    🔴 Terminó la aventura para Carapaz

    El pelotón lo cazó y se unieron todos.

  • 08:12 a. m. - A 87 KM DE LA META
    🔴 Problemas para Darren Rafferty

    Dificultades mecánicas para el hombre del EF Education - EasyPost.

  • 08:11 a. m. - A 90 KM DE LA META
    🔴Decathlon CMA CGM Team, a trabajar

    El movimiento del ecuatoriano generó que el equipo francés respondiera.

  • 07:54 a. m. - A 95 KM DE LA META
    🔴 Richard Carapaz agitó la carrera

    Arrancón del ecuatoriano, que nadie pudo seguir, y le mete presión a los otros favoritos.

  • 07:53 a. m. - A 99 KM DE LA META
    🔴 Eddie Dunbar se llevó el otro puerto

    El corredor del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ganó el segundo ascenso.

  • 07:42 a. m. - A 103 KM DE LA META
    🔴 Santiago Buitrago se movió

    El colombiano aceleró para sumar puntos en la montaña.

  • 07:40 a. m. - A 110 KM DE LA META
    🔴 El intento de fuga llegó a su final

    La diferencia nunca fue lo suficientemente amplia como para irse en solitario y, además, el pelotón aceleró y los cazó.

  • 07:40 a. m. - A 120 KM DE LA META
    🔴 Andreas Leknessund se llevó el primer puerto

    El noruego del Uno-X Mobility sumó puntos para la clasificación de la montaña.

  • 06:42 a. m. - A 133 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la diferencia?

    Hay 30 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

  • 06:41 a. m. - A 135 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera?
    • Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG).
    • Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG).
    • Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike).
    • Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    • Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).
    • Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    • Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla).
  • 06:37 a. m. - A 136 KM DE LA META
    🔴 Poco a poco, un grupo se aleja

    Un total de siete corredores se fueron y empiezan a sacar diferencias.

  • 06:36 a. m. - A 144 KM DE LA META
    🔴 Problemas para Iván Romeo

    El español del Movistar Team presentó un pinchazo.

  • 06:35 a. m. - A 183 KM DE LA META
    🔴 Pinchazo para Marco Brenner

    El alemán del Tudor Pro Cycling Team tuvo dificultades con su bicicleta.

  • 06:34 a. m. - A 186 KM DE LA META
    🔴 Paul Double dijo 'adiós'

    El británico del Team Jayco AlUla abandonó la carrera.

  • 06:33 a. m. - A 188 KM DE LA META
    🔴 Accidente de Jacopo Mosca

    El corredor del Lidl - Trek se fue al suelo.

  • 06:32 a. m. - A 191 KM DE LA META
    🔴 Dificultades para Embret Svestad-Bårdseng

    El ciclista del Netcompany INEOS sufrió problemas mecánicos.

  • 06:31 a. m. - A 191 KM DE LA META
    🔴 Problemas para Mathias Sunekær Norsgaard

    El danés del Lidl - Trek sufrió un pinchazo.

  • 06:30 a. m. - A 196 KM DE LA META
    🔴 La fuga no prosperó

    A pesar de haberlo intentado con fuerza, fueron cazados.

  • 06:30 a. m. - A 207 KM DE LA META
    🔴 Ya hay movimientos en el grupo

    Un grupo de seis corredores intentan armar la fuga e irse.

  • 06:29 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¡Arrancó la jornada!

    Terminó el inicio controlado y se dio vía libre al pelotón para que haga sus movimientos.

  • 06:27 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¡Inicio neutralizado!

    Serán 10 kilómetros de manera controlada.

  • 06:27 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Nuevo abandono en la carrera

    El ganador de la contrarreloj, de la etapa 18, Stefan Küng, dijo 'adiós'.

  • 06:26 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Cómo está el viento?

    Otro factor importante es el viento, que tiene una velocidad de 12 km/h en dirección Este.

  • 06:25 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 La temperatura no es tan fuerte como en días anteriores

    El pelotón rueda bajo 26 grados centígrados.

  • 06:23 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Primer retiro del día

    Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) puso 'pie en tierra'.

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los ascensos del día
    KMCLIMBLENGTHAVG. %
    91.3Puerto de las Abejas14.64.3
    111.6Puerto del Viento13.23.7
    210.4Peñas Blancas18.86.5
  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Así quedó la clasificación general

    1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 45' 58''
    2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 37''
    3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 01''
    4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 17''
    5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 6' 03''
    6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 7' 00''
    7. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 47''
    8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 7' 51''
    9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 51''
    10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 57''

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Portadores de las camisetas
    • General: Enric Mas (Movistar Team).
    • Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 3: sin ganador.
    • Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    • Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
    • Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
    • Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    • Etapa 11: Matthew Brennan (Tem Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
    • Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
    • Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 17: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 18: Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team).
  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
    ProCycling Stats

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Jonas Vingegaard.
    • 2024: Primoz Roglic.
    • 2023: Sepp Kuss.
    • 2022: Remco Evenepoel.
    • 2021: Primoz Roglic.
    • 2020: Primoz Roglic.
  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Vélez-Málaga y termina en Peñas Blancas Estepona, ubicados en territorio español.

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 210,8 kilómetros.

  • 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🕣 ¿A qué hora empezaba la fracción?

    El inicio de la competencia estaba programado para las 5:06 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:06 p.m. (Hora de España).

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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