🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19, con Roglic y Santiago Buitrago

Santiago Buitrago va adelante, junto con otros 15 hombres.
- 08:15 a. m. - A 77 KM DE LA META🔴 Presencia colombiana en la fuga
- 08:14 a. m. - A 78 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la ventaja?
Hay dos minutos y 53 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.
- 08:14 a. m. - A 79 KM DE LA META🔴 ¡Se armó la fuga oficialmente!
Después de varios intentos, un total de 16 corredores se fueron adelante, tomando ventaja.
- 08:12 a. m. - A 80 KM DE LA META🔴 Terminó la aventura para Carapaz
El pelotón lo cazó y se unieron todos.
- 08:12 a. m. - A 87 KM DE LA META🔴 Problemas para Darren Rafferty
Dificultades mecánicas para el hombre del EF Education - EasyPost.
- 08:11 a. m. - A 90 KM DE LA META🔴Decathlon CMA CGM Team, a trabajar
El movimiento del ecuatoriano generó que el equipo francés respondiera.
- 07:54 a. m. - A 95 KM DE LA META🔴 Richard Carapaz agitó la carrera
Arrancón del ecuatoriano, que nadie pudo seguir, y le mete presión a los otros favoritos.
- 07:53 a. m. - A 99 KM DE LA META🔴 Eddie Dunbar se llevó el otro puerto
El corredor del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ganó el segundo ascenso.
- 07:42 a. m. - A 103 KM DE LA META🔴 Santiago Buitrago se movió
El colombiano aceleró para sumar puntos en la montaña.
- 07:40 a. m. - A 110 KM DE LA META🔴 El intento de fuga llegó a su final
La diferencia nunca fue lo suficientemente amplia como para irse en solitario y, además, el pelotón aceleró y los cazó.
- 07:40 a. m. - A 120 KM DE LA META🔴 Andreas Leknessund se llevó el primer puerto
El noruego del Uno-X Mobility sumó puntos para la clasificación de la montaña.
- 06:42 a. m. - A 133 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la diferencia?
Hay 30 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.
- 06:41 a. m. - A 135 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera?
- Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG).
- Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG).
- Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike).
- Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
- Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).
- Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
- Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla).
- 06:37 a. m. - A 136 KM DE LA META🔴 Poco a poco, un grupo se aleja
Un total de siete corredores se fueron y empiezan a sacar diferencias.
- 06:36 a. m. - A 144 KM DE LA META🔴 Problemas para Iván Romeo
El español del Movistar Team presentó un pinchazo.
- 06:35 a. m. - A 183 KM DE LA META🔴 Pinchazo para Marco Brenner
El alemán del Tudor Pro Cycling Team tuvo dificultades con su bicicleta.
- 06:34 a. m. - A 186 KM DE LA META🔴 Paul Double dijo 'adiós'
El británico del Team Jayco AlUla abandonó la carrera.
- 06:33 a. m. - A 188 KM DE LA META🔴 Accidente de Jacopo Mosca
El corredor del Lidl - Trek se fue al suelo.
- 06:32 a. m. - A 191 KM DE LA META🔴 Dificultades para Embret Svestad-Bårdseng
El ciclista del Netcompany INEOS sufrió problemas mecánicos.
- 06:31 a. m. - A 191 KM DE LA META🔴 Problemas para Mathias Sunekær Norsgaard
El danés del Lidl - Trek sufrió un pinchazo.
- 06:30 a. m. - A 196 KM DE LA META🔴 La fuga no prosperó
A pesar de haberlo intentado con fuerza, fueron cazados.
- 06:30 a. m. - A 207 KM DE LA META🔴 Ya hay movimientos en el grupo
Un grupo de seis corredores intentan armar la fuga e irse.
- 06:29 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¡Arrancó la jornada!
Terminó el inicio controlado y se dio vía libre al pelotón para que haga sus movimientos.
- 06:27 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¡Inicio neutralizado!
Serán 10 kilómetros de manera controlada.
- 06:27 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Nuevo abandono en la carrera
El ganador de la contrarreloj, de la etapa 18, Stefan Küng, dijo 'adiós'.
- 06:26 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Cómo está el viento?
Otro factor importante es el viento, que tiene una velocidad de 12 km/h en dirección Este.
- 06:25 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 La temperatura no es tan fuerte como en días anteriores
El pelotón rueda bajo 26 grados centígrados.
- 06:23 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Primer retiro del día
Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) puso 'pie en tierra'.
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Los ascensos del día
KM CLIMB LENGTH AVG. % 91.3 Puerto de las Abejas 14.6 4.3 111.6 Puerto del Viento 13.2 3.7 210.4 Peñas Blancas 18.8 6.5
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Así quedó la clasificación general
1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 45' 58''
2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 37''
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 01''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 17''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 6' 03''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 7' 00''
7. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 47''
8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 7' 51''
9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 51''
10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 57''
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Portadores de las camisetas
- General: Enric Mas (Movistar Team).
- Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 3: sin ganador.
- Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
- Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
- Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
- Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
- Etapa 11: Matthew Brennan (Tem Visma | Lease a Bike).
- Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
- Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
- Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 17: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 18: Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team).
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Jonas Vingegaard.
- 2024: Primoz Roglic.
- 2023: Sepp Kuss.
- 2022: Remco Evenepoel.
- 2021: Primoz Roglic.
- 2020: Primoz Roglic.
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Vélez-Málaga y termina en Peñas Blancas Estepona, ubicados en territorio español.
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 210,8 kilómetros.
- 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA🕣 ¿A qué hora empezaba la fracción?
El inicio de la competencia estaba programado para las 5:06 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:06 p.m. (Hora de España).
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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