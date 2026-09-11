🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19, con Roglic y Santiago Buitrago

08:15 a. m. - A 77 KM DE LA META 🔴 Presencia colombiana en la fuga Santiago Buitrago va adelante, junto con otros 15 hombres.

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08:14 a. m. - A 78 KM DE LA META 🔴 ¿De cuánto es la ventaja? Hay dos minutos y 53 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

08:14 a. m. - A 79 KM DE LA META 🔴 ¡Se armó la fuga oficialmente! Después de varios intentos, un total de 16 corredores se fueron adelante, tomando ventaja.

08:12 a. m. - A 80 KM DE LA META 🔴 Terminó la aventura para Carapaz El pelotón lo cazó y se unieron todos.

08:12 a. m. - A 87 KM DE LA META 🔴 Problemas para Darren Rafferty Dificultades mecánicas para el hombre del EF Education - EasyPost.

08:11 a. m. - A 90 KM DE LA META 🔴Decathlon CMA CGM Team, a trabajar El movimiento del ecuatoriano generó que el equipo francés respondiera.

07:54 a. m. - A 95 KM DE LA META 🔴 Richard Carapaz agitó la carrera Arrancón del ecuatoriano, que nadie pudo seguir, y le mete presión a los otros favoritos.

07:53 a. m. - A 99 KM DE LA META 🔴 Eddie Dunbar se llevó el otro puerto El corredor del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ganó el segundo ascenso.

07:42 a. m. - A 103 KM DE LA META 🔴 Santiago Buitrago se movió El colombiano aceleró para sumar puntos en la montaña.

07:40 a. m. - A 110 KM DE LA META 🔴 El intento de fuga llegó a su final La diferencia nunca fue lo suficientemente amplia como para irse en solitario y, además, el pelotón aceleró y los cazó.

07:40 a. m. - A 120 KM DE LA META 🔴 Andreas Leknessund se llevó el primer puerto El noruego del Uno-X Mobility sumó puntos para la clasificación de la montaña.

06:42 a. m. - A 133 KM DE LA META 🔴 ¿De cuánto es la diferencia? Hay 30 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

06:41 a. m. - A 135 KM DE LA META 🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera? Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG).

Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG).

Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike).

Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla).

06:37 a. m. - A 136 KM DE LA META 🔴 Poco a poco, un grupo se aleja Un total de siete corredores se fueron y empiezan a sacar diferencias.

06:36 a. m. - A 144 KM DE LA META 🔴 Problemas para Iván Romeo El español del Movistar Team presentó un pinchazo.

06:35 a. m. - A 183 KM DE LA META 🔴 Pinchazo para Marco Brenner El alemán del Tudor Pro Cycling Team tuvo dificultades con su bicicleta.

06:34 a. m. - A 186 KM DE LA META 🔴 Paul Double dijo 'adiós' El británico del Team Jayco AlUla abandonó la carrera.

06:33 a. m. - A 188 KM DE LA META 🔴 Accidente de Jacopo Mosca El corredor del Lidl - Trek se fue al suelo.

06:32 a. m. - A 191 KM DE LA META 🔴 Dificultades para Embret Svestad-Bårdseng El ciclista del Netcompany INEOS sufrió problemas mecánicos.

06:31 a. m. - A 191 KM DE LA META 🔴 Problemas para Mathias Sunekær Norsgaard El danés del Lidl - Trek sufrió un pinchazo.

06:30 a. m. - A 196 KM DE LA META 🔴 La fuga no prosperó A pesar de haberlo intentado con fuerza, fueron cazados.

06:30 a. m. - A 207 KM DE LA META 🔴 Ya hay movimientos en el grupo Un grupo de seis corredores intentan armar la fuga e irse.

06:29 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 ¡Arrancó la jornada! Terminó el inicio controlado y se dio vía libre al pelotón para que haga sus movimientos.

06:27 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 ¡Inicio neutralizado! Serán 10 kilómetros de manera controlada.

06:27 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Nuevo abandono en la carrera El ganador de la contrarreloj, de la etapa 18, Stefan Küng, dijo 'adiós'.

06:26 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 ¿Cómo está el viento? Otro factor importante es el viento, que tiene una velocidad de 12 km/h en dirección Este.

06:25 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 La temperatura no es tan fuerte como en días anteriores El pelotón rueda bajo 26 grados centígrados.

06:23 a. m. - ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Primer retiro del día Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) puso 'pie en tierra'.

06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Los ascensos del día KM CLIMB LENGTH AVG. % 91.3 Puerto de las Abejas 14.6 4.3 111.6 Puerto del Viento 13.2 3.7 210.4 Peñas Blancas 18.8 6.5

06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Así quedó la clasificación general 1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 45' 58''

2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 37''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 01''

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 17''

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 6' 03''

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 7' 00''

7. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 47''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 7' 51''

9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 51''

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 57''

06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Portadores de las camisetas General: Enric Mas (Movistar Team).

Enric Mas (Movistar Team). Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious). Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).

06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Ganadores de las etapas Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 3: sin ganador.

sin ganador. Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).

Bryan Coquard (Cofidis). Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).

Enric Mas (Movistar Team). Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).

Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United). Etapa 11: Matthew Brennan (Tem Visma | Lease a Bike).

Matthew Brennan (Tem Visma | Lease a Bike). Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).

Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious). Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).

Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team). Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 17: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 18: Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team).

06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Harold Tejada (XDS Astana Team).

Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).

Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).

Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 ProCycling Stats

06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard. 2024: Primoz Roglic.

Primoz Roglic. 2023: Sepp Kuss.

Sepp Kuss. 2022: Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel. 2021: Primoz Roglic.

Primoz Roglic. 2020: Primoz Roglic.

06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Vélez-Málaga y termina en Peñas Blancas Estepona, ubicados en territorio español.

06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 210,8 kilómetros.

06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DE LA VUELTA A ESPAÑA 🕣 ¿A qué hora empezaba la fracción? El inicio de la competencia estaba programado para las 5:06 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:06 p.m. (Hora de España).