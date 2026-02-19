🔴 Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1

1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - 4h 20' 54''

2. Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''

3. Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) - a 4''

4. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) - a 6''

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 7''

6. Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7''

7. Viacheslav Ivanov (Feirense - Beeceler) - a 8''

8. Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 8''

9. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG) - a 9''

10. André Ribeiro (GI Group Holding - Simoldes - UDO) - a 9''