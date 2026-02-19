🔴 Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO

Es el año de mi revancha. El 2025 fue realmente duro y en este quiero hacerlo bien.
- 04:17 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026🗣️ Dani va con toda en el 2026Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe
- 04:15 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026🔴 Ganadores de las etapas previas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step)
- 04:14 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1
1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - 4h 20' 54''
2. Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''
3. Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) - a 4''
4. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) - a 6''
5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 7''
6. Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7''
7. Viacheslav Ivanov (Feirense - Beeceler) - a 8''
8. Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 8''
9. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG) - a 9''
10. André Ribeiro (GI Group Holding - Simoldes - UDO) - a 9''
- 04:12 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026🔴 Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta al Algarve
- 04:11 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?
La acción inicia en Portimão y termina en Fóia (Monchique), ubicado en territorio portugués.
- 03:59 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada movimiento, conocer la situación de carrera, las clasificaciones y demás detalles que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 03:59 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026📺 Vea la etapa 2 de esta carrera por televisión
El canal de televisión de Directv Sports transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 03:58 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La segunda jornada cuenta con un recorrido total de 147,2 kilómetros.
- 03:58 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 2?
El inicio de la jornada está programado para las 7:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:55 p.m. (Hora de Portugal).
- 03:57 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026👋 ¡Bienvenidos a otra jornada de la Vuelta al Algarve!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de esta carrera, minuto a minuto.
