Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO

Daniel Felipe Martínez es la carta fuerte de Colombia en la Vuelta al Algarve, carrera que ganó en 2023, y donde se enfrenta a Juan Ayuso, Joao Almeida y otros 'capos'.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 19 de feb, 2026
Daniel Felipe Martínez, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, sueña con volver a ganar la Vuelta al Algarve
Getty Images
  • 04:17 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    🗣️ Dani va con toda en el 2026
    Es el año de mi revancha. El 2025 fue realmente duro y en este quiero hacerlo bien.
    Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe

  • 04:15 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    🔴 Ganadores de las etapas previas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step)
  • 04:14 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1

    1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - 4h 20' 54''
    2. Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''
    3. Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) - a 4''
    4. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) - a 6''
    5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 7''
    6. Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7''
    7. Viacheslav Ivanov (Feirense - Beeceler) - a 8''
    8. Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 8''
    9. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG) - a 9''
    10. André Ribeiro (GI Group Holding - Simoldes - UDO) - a 9''

  • 04:12 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta al Algarve
    Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta al Algarve 2026
    ProCycling Stats

  • 04:11 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?

    La acción inicia en Portimão y termina en Fóia (Monchique), ubicado en territorio portugués.

  • 03:59 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada movimiento, conocer la situación de carrera, las clasificaciones y demás detalles que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 03:59 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    📺 Vea la etapa 2 de esta carrera por televisión

    El canal de televisión de Directv Sports transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 03:58 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La segunda jornada cuenta con un recorrido total de 147,2 kilómetros.

  • 03:58 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 2?

    El inicio de la jornada está programado para las 7:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:55 p.m. (Hora de Portugal).

  • 03:57 a. m. - PREVIA ETAPA 2 VUELTA AL ALGARVE 2026
    👋 ¡Bienvenidos a otra jornada de la Vuelta al Algarve!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de esta carrera, minuto a minuto.

