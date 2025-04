Colo Colo tomó medidas cruciales para su centenario, tras la muerte de dos de sus hinchas

Colo Colo anunció este lunes 14 de abril la cancelación de sus festejos programados por el centenario del club, que se realizarían este sábado,luego de la muerte de dos de sus hinchas el pasado jueves en el estadio Monumental antes del inicio de un encuentro por Copa Libertadores.

"Íbamos a celebrar el centenario, pero vamos a cambiar la palabra y ahora vamos a conmemorar”, informó el exjugador Carlos Caszely, embajador del festejo, en una conferencia de prensa desde el estadio Monumental.

Colo Colo vs Fortaleza por Copa Libertadores fue cancelado por la Conmebol. Foto: Getty

El exdelantero, de 74 años, e ídolo del equipo comunicó que no realizarán “la cena del viernes, la fiesta del sábado y haremos solo cosas pequeñas como la inauguración de la estatua a David Arellano (fundador del club)”.

La institución atraviesa un momento de tristeza y consternación por el fallecimiento de dos jóvenes de 12 y 18 años, en medio de una avalancha antes del inicio del partido ante el brasileño Fortaleza cuando hinchas albos intentaron ingresar por la fuerza a las gradas y la policía respondió con carros blindados.

El encuentro fue cancelado a los 72 minutos por la invasión de barristas del club al campo de juego en protesta por la muerte de los aficionados, luego de conocerse que presuntamente uno de los vehículos de Carabineros derribó la verja perimetral aplastando a las víctimas, según pesquisas preliminares.

"Sentimos mucha incertidumbre; no estoy acostumbrado a que sucedan estas cosas. Es complejo porque uno está para jugar a la pelota y termina hablando de esto”, declaró el capitán del equipo Esteban Pavez.

En el 'Cacique' preparaban una cena de gala con mil invitados para este viernes y al día siguiente se desarrollaría un espectáculo para los hinchas con la presentación de artistas locales como Los Tres, Los Jaivas, Princesa Alba y Américo.

Además del duelo, el club también enfrenta la amenaza de múltiples sanciones deportivas debido a la cancelación del partido, una de ellas ya anunciada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que dispuso que Colo Colo jugará sin público sus próximos encuentros de local en la Copa Libertadores .

Sobre las responsabilidades del club en los hechos, el presidente Aníbal Mosa dijo que “nosotros somos responsables de lo que pasa dentro del estadio. De la reja para adentro. De lo que pasa de la reja para afuera no es responsabilidad nuestra”.

El dirigente aclaró que al momento que inició el partido “la información que se manejaba es que era un accidente de tránsito. Nunca se informó que había fallecidos”.

Mosa comunicó que el club está colaborando con las autoridades para hacer “los sumarios correspondientes, para identificar cómo entraron esas personas. Entonces, es un problema que ocurrió afuera, se trasladó para adentro, pero no nos podemos hacer responsables de lo que ocurre en la vía pública”.

"Nosotros no queremos que sucedan estas cosas. No estamos felices con esta situación. Ni deportiva, ni económica ni socialmente. Esto no es Colo Colo, pero por algo estamos aquí, dando la cara", cerró.