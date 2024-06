A James Rodríguez 'lo mima' un antiguo técnico de Brasil y de paso, le dio palo a Sao Paulo

De James Rodríguez se ha hablado de manera reiterada en los últimos días después de que tuviera una destacada actuación en el triunfo 2-1 de la Selección Colombia sobre Paraguay, en la primera fecha del grupo D de la Copa América, partido en el que hizo las dos asistencias para los goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Además de eso, el cucuteño manejó el balón, dio luces en la ofensiva del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y siempre trató de asociarse con Luis Díaz, la otra estrella de nuestro seleccionado.

Y en Brasil, donde James le presta sus servicios a Sao Paulo sin mayor resonancia, le apareció un defensor de mucho peso y de trayectoria en el mundo del fútbol durante muchos años como el entrenador Wanderley Luxemburgo, quien desde su cuenta de instagram entregó valiosos conceptos con respecto al valor que puede tener el '10' de Colombia en el terreno de juego y en la competencia oficial.

Vanderlei Luxemburgo, técnico brasileño - Foto: AFP

“Voy a hablar de un tema que me ha estado molestando últimamente. Desde que James Rodríguez llegó a São Paulo. El jugador es un as. Me recuerda mucho a Alex. Quieren que haga lo que no puede hacer, que es marcar, que es ocupar espacio. Tiene talento y está destinado a jugar detrás del delantero. Como si fuera el segundo delantero, poniendo a los chicos delante de la portería y marcando. Tienes que encontrar esta posición para que él sea libre. No se puede quemar un talento", indicó Luxemburgo en primera instancia.

El extécnico de la Selección de Brasil también apuntó y destacó que "es muy difícil encontrar un jugador con talento como él en el fútbol mundial. Tienes un jugador talentoso, y luego hay golpes de todos lados, porque no corre, porque no marca, porque no compone, porque no es un jugador de tiro, dinámico. Es un as, un crack que resuelve el juego. Entonces, es una pena que aún no se haya establecido en São Paulo, para poder demostrar el talento que demuestra en la selección colombiana, en São Paulo. Entonces, trata a la estrella como a una estrella”.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, en el debut de Copa América contra Paraguay AFP

Ahora y tras las palabras de Luxemburgo, hay que indicar que se tiene la expectativa de que Rodríguez Rubio pueda seguir siendo determinante con Colombia, este viernes cuando se enfrente con Costa Rica.

