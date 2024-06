De Juan Guillermo Cuadrado se habla en Medellín y Cali: vean acá lo que pasó

En las últimas horas, un video de uno de los jugadores más históricos de laSelección Colombiaha generado revuelo en los amantes del balompié colombiano y puso a más de uno a preguntarse si 'aterrizará' en algún equipo del país.

Todo se trata de Juan Guillermo Cuadrado, quien no fue convocado por Néstor Lorenzo para disputar la Copa América 2024 y se encuentra en unos días de descanso de cara a lo que será su presentación en el segundo semestre del año.

Debido a un video publicado en las redes sociales del periodista colombiano, Quique Barona, el lateral antioqueño fue visto en la ciudad de Cali y generó todo tipo de especulaciones, pues para algunos solo estaba en la 'sucursal del cielo' pasando tiempo en familia, mientras que para otros posiblemente estaría determinando su futuro deportivo.

🎤🎥Juan Guillermo Cuadrado hace unos minutos aterrizó en Cali, está de paseo ? Fines comerciales ? #cuadrado #quiqueson #quiquebarona pic.twitter.com/KV1drY2ahh — Quique Barona Arango (@Quiqueson) June 26, 2024

¿Juan Guillermo Cuadrado a Independiente Medellín?

Como bien es sabido, el actual jugador del Inter de Milán tuvo sus inicios en el 'poderoso de la montaña' donde no solo inquietó a propios y extraños por su gran nivel futbolístico, sino que le permitió dar el salto al fútbol europeo en el que posteriormente logró posicionarse como uno de los futbolistas 'cafeteros' más importantes en el exterior, pues ha sabido vestir importantes 'casacas' como la de la Juventus, Chelsea, entre otras, cosa que le valió también destacar con la 'Tricolor'.

Con esto en mente y luego que aún no haya terminado de ratificarse en la escuadra 'nerazzurri', en los últimos meses se ha hablado del posible regreso de Juan Guillermo Cuadrado a Independiente Medellín.

Ante estos rumores, el estratega del cuadro paisa, Alfredo Arias, se refirió al tema en días pasados y fue enfático en comentar que no ve posible la llegada del 'cafetero' a su equipo. "Ni siquiera se me ha ocurrido lo de Juan Guillermo Cuadrado. Se me hace lejana esa posibilidad", dijo el uruguayo.

De esta manera, parecería complicado el posible arribo de, para muchos, uno de los jugadores más influyentes que ha tenido el fútbol colombiano.

¿Cómo le fue a Juan Guillermo Cuadrado en el 2023/2024?

Aunque el antioqueño no pudo sumar muchos minutos en el equipo comandado por Simone Inzaghi, debido a que decidió operarse de su lesión en el talón de Aquiles, al fin de la temporada pudo sumar algunas participaciones.

En conclusión, el nacido en Necoclí estuvo en 12 duelos (10 por Serie A y 2 por Champions League) para un total de 381 minutos jugados.