A Luis Díaz le hacen zancadilla en Liverpool; Presidente de Barcelona filtró cruda realidad

La noticia por el lado de Barcelona se dio en la presente semana con la contratación del extremo Marcus Rashford, quien llegó al famoso equipo español procedente de Aston Villa, de Inglaterra y en donde estaba cedido por parte de Manchester United. Finalmente el inglés fue el elegido, por encima del colombiano Luis Díaz y de Nico Williams, que fueron dos posibilidades de refuerzo que reconoció el presidente Joan Laporta que se contactaron durante este mercado de fichajes.

En un video de 'Mundo Deportivo', Laporta apuntó que "en ese sentido, me siento muy contento porque hemos acabado consiguiendo la opción que más me gustaba (Rashfors). Aunque también me gustaba Luis Díaz, pero por las circunstancias, hay que decir que Liverpool se econtraba muy enrocado (difícil). Al jugador, a Luis le tengo que agradecer en todo momento, fue muy complicada hacer ese fichaje".

El dirigente español evidenció así que la postura del actual campeón de la Premier League, en cuanto a una posible salida del hombre de Selección Colombia, es radical y no se presenta tan manejable una negociación.

"Después de que vimos que lo de Luis (Díaz) se había complicado, vino la gente de Nico Williams ofreciendo al jugador, yo en principio pensaba trabajar las otras dos opciones, pero le hago caso a la dirección deportiva", complementó Laporta.

Durante varias semanas la prensa española e inglesa estuvo atenta al minuto a minuto de lo que pudiera pasar con el guajiro, que se encuentra en territorio asiático con el equipo que dirige Arne Slot en plena pretemporada y a la expectativa de definir su futuro.

¿Luis Díaz se irá a Bayern Múnich?

En la prensa alemana se sigue informando con respecto a las novedades que se pueden presentar ante el interés de Bayern Múnich por contratar a Luis Díaz, de cara al segundo semestre de 2025. Según el diario 'Bild', en las oficinas del equipo bávaro se han planteado una semana para tratar de destrabar la negociación con Liverpool.

Y en cuanto a la suma de dinero máxima para ofrecerle a los 'reds', los alemanes se plantaría en 75 millones de euros. Así, a ese novelón aún le faltan algunos episodios más.