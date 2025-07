Richard Ríos y su debut con Benfica, así lo vieron en Portugal; "convence, pero no es suficiente"

Richard Ríos tuvo su estreno con el Benfica este sábado 26 de julio. El volante antioqueño jugó 66 minutos en lo que fue la victoria 3-2 de su equipo sobre el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán, en duelo de carácter preparatorio que se efectuó en el Estadio da Luz.

Si bien el '20' de las 'águilas' mostró buen desempeño sobre el campo de juego, y hasta logró enviar el balón al fondo de la red - aunque finalmente lo dieron como autogol- , eso no fue suficiente. Desde Portugal no sólo analizaron lo que fue el estreno del exPalmeiras, sino también de cómo les fue a las otras incorporaciones y al resto del plantel. Aunque aclararon que aún es pronto, el Benfica no muestra muchas señales de mejoría con respecto a la campaña anterior. Los fichajes sirven, pero falta.

Richard Ríos, jugador de Benfica @slbenfica/Instagram

Así fue como en 'A Bola' escribieron lo siguiente, tras el compromiso contra Fenerbahçe: "Los refuerzos son convincentes, pero no son suficientes para considerar mejoras con el rompecabezas aún incompleto. Lo que falta es un sentido de propósito y alguien que vea más allá de lo básico. Y quizás incluso más de uno".

Publicidad

Eso sí, en el diario portugués insisten en que tanto Richard Ríos como las otras incorporaciones no lo hicieron mal, al contrario, sino que en una "en una liga como la portuguesa, donde el dominio suele ser abrumador, falta estilo".

También analizaron que contra Fenerbahçe, el DT de las 'águilas', Bruno Lage, apostó por cuatro volantes de entrada, incluido Ríos, pero esto no ayudó mucho, ya que según precisó 'A Bola', "si bien no tienen perfiles similares, sí se parecen a la hora de crear desequilibrios. En conjunto, no llegan a ser un 10".

Publicidad

Esto apenas empieza para el Benfica, pero desde territorio lusitano son claros en precisar que "los rojos ganan, pero aunque es pronto, no tienen mejor aspecto que la temporada pasada".



¿Qué dijo Richard Ríos tras debutar con Benfica?

"Estoy muy contento con mi debut con el equipo y con el rendimiento que tuvimos. Vamos por buen camino. El equipo me recibió con cariño, y creo que eso se notó en el campo. El partido me da buenas sensaciones, y ahora toca seguir trabajando", esas fueron las palabras que pronunció el oriundo de Vegachí a los medios oficiales del Benfica.