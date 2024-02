A Miguel Borja lo van a marcar a lo callejero: lo dijo polémico DT de Riestra, previo a enfrentarlo

Con Miguel Ángel Borja como uno de los principales peligros de cara al arco, en Deportivo Riestra ya analizan cómo marcar al colombiano, para el duelo del próximo domingo, en la Liga de Argentina.

Y es que, como uno de los goleadores en River Plate este 2024, el delantero colombiano no se ha ido en ‘blanco’ en ningún duelo oficial disputado hasta ahora, por lo que el próximo, el 'colibrí' espera no se la excepción.

Sin embargo, frente al peligro que implica tener a un atacante como Miguel Ángel Borja en contra, en Deportiva Riestra ya le plantearon estrategia de marca al ‘cafetero’. "Mi intención es no dejar jugar a River Plate, presionarlos y repetir. Ojalá que salga, los chicos me conocen y saben que no me gusta darle la pelota al rival. Voy a tratar de presionarlos bien alto porque es lo que me gusta y lo que me trajo hasta acá”, fueron las palabras del entrenador Cristian Fabbiani.

“River tiene mucha jerarquía y si lo dejo jugar la voy a pasar mal", agregó el entrenador de Deportivo Riestra, quien también visualizó al ‘colibrí’ como un punto de referencia en el cuadro ‘millonario’, que sí o sí hay que neutralizar: "Los 9 te ganan los partidos. Si está tapado, va a ser más fácil para nosotros. Le tienes que jugar encima, es muy de barrio lo que tienes que hacer. Jugadores como Miguel Ángel son tope de gama, de selección, tienes que llevarlos a tu juego”.

Miguel Ángel Borja celebra con River Plate Foto: AFP

“No nos pueden tocar la pelota, debemos hacernos fuertes en la mitad de la cancha, que la de River juega bien, centra bien y resuelve en segundos. Tenemos que ganar la mitad de la cancha para que a Borja le llegue sucia", complementó Cristian Fabbiani.

Y es que, con la mentalidad puesta en mantenerse en la primera categoría del fútbol argentino, además de hacer un papel importante y protagónico, el estratega de Deportivo Riestra afirmó que tiene los objetivos muy claros para este 2023, dentro de los cuales incluye salir a ganar frente a River Plate: “Los sueños nadie me los va a robar y tengo que trabajar como lo estoy haciendo para que me toque el día de mañana".

¿Cómo le ha ido a Miguel Ángel Borja en este 2024?

Tras cuatro partidos disputados, entre Liga y Copa, el ‘colibrí’ lleva seis goles y una asistencia con River Plate, que lo destaca como una de las grandes claves en ataque del cuadro ‘millonario’.

Cabe destacar que en todos los encuentros, Miguel Ángel ha sido titular.