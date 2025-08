Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Santa Fe 2-1 América de Cali

Las emociones del fútbol profesional colombiano continuaron este sábado 2 de agosto con cuatro partidos válidos por la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2025. Destacaron las victorias de Llaneros, Junior y América de Cali. Acá repasamos todo lo que pasó y como quedó la tabla de posiciones.

A primera hora, Deportivo Cali se vio sorprendido en el estadio Palmaseca luego de perder 0-3 con Llaneros con anotaciones de Michael Rangel, Yéiler Goez y Julián Angulo. Este resultado deja a los azucareros 11° con cinco puntos, mientras que los metenses son segundos con 11 unidades.

El siguiente turno fue para Junior que se hizo fuerte de local y superó 2-0 a Boyacá Chicó con anotaciones de Jeison Suárez y Bryan Castrillón. El 'tiburón' sostiene el liderato con 11 decenas y los boyacenses son novenos con cinco puntos.

Más tarde, en el estadio Manuel Murillo Toro, Atlético Nacional le sacó un valioso empate 0-0 a Deportes Tolima, tras presentar las expulsiones de Camilo Cándido y Matheus Uribe. El 'verdolaga' es cuarto con ocho unidades; y el 'vinotinto y oro' aparece en la 6° plaza con siete decenas.

Publicidad

Por último, Santa Fe ganó en El Campín por 2-1 sobre América de Cali, gracias a un doblete de Yilmar Velásquez. Para los 'escarlatas' marcó Luis Ramos. El vigente campeón es tercero con nueve puntos y los 'diablos rojos' están en la casilla 13° con cuatro unidades.

Santa Fe vs. América de Cali. COLPRENSA.

Fecha 5 de la Liga BetPlay ll-2025

Publicidad

Domingo 3 de agosto

Pereira vs. Once Caldas

Alianza FC vs. Bucaramanga

Medellín vs. Millonarios

Águilas Doradas vs. Fortaleza



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Santa Fe 2-1 América de Cali