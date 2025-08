En América se pelearon rumbo al camerino, tras perder con Santa Fe: jugador lo confirmó

América de Cali no pasó una buena noche en Bogotá luego de caer 2-1 con Independiente Santa Fe por la jornada cinco de la Liga BetPlay II-2025. El segundo tanto de los 'cardenales' desató la polémica porque los 'escarlatas' señalaban que a Ángelo Rodríguez se le había escapado completamente la pelota por la banda. Daniel Bocanegra fue el protagonista de la acción, ya que se frenó al pensar que los jueces iban a decretar saque de costado. Lo cierto es que esto genero tensión entre ambos clubes e incluso entre los mismos futbolistas del equipo vallecaucano.

En redes sociales se filtró que hubo un altercado entre los futbolistas de los 'diablos rojos' y eso fue confirmado en rueda de prensa por el delantero peruano Luis Ramos, quien de hecho anotó el tanto del América.

"Yo creo que, desde adentro, se vio lo mismo que vieron desde afuera. Creo que no nos afectó el clima, no nos afectó la altura. Fue un equipo que luchó, peleó y puso su identidad de juego durante los 90 minutos. Lo que pueda pasar dentro del campo, en la calentura, con los compañeros del rival… eso queda ahí, ya está", dijo de entrada.

"Lo que dijimos, queda entre nosotros. La calentura entre nosotros y con el rival queda en la cancha": Luis Ramos, delantero del @AmericadeCali, sobre las recriminaciones entre los compañeros en el túnel, al final. pic.twitter.com/3smHXuqSyn — Diego Chiriví (@diegochirivi) August 3, 2025

La prensa bogotana insistió en el tema y Ramos volvió a confirmarlo, pero de nuevo no dilucidó mayores detalles. "Lo que se habló dentro, como tú lo dices, es algo interno entre nosotros. Pero, más allá de la jugada, si se salió o no el balón… bueno, creo que nosotros estábamos enfocados en lo que veníamos haciendo durante esos 45 minutos. Estábamos haciendo un partido espectacular. Creo que manejamos el partido en todo momento, es lo que salimos a hacer: jugar. Creo que lo hicimos hasta el final. Pero ya, más allá, dando vuelta las imágenes, no sé si se equivocó o no. Ya lo verán".

Publicidad

Por último, el futbolista inca analizó el juego, pero en especial el estilo de los 'cardenales'. "A ver… creo que nosotros generamos en todo momento. Hemos tenido el balón, la posesión; hemos generado mucho peligro. Independiente Santa Fe jugaba mucho a las divididas, es lo que se podía percibir adentro. Tenía solamente el contragolpe. Y nada, creo que eso es normal en este juego. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Venimos haciendo las cosas muy bien, venimos de menos a más, y eso que hemos tenido muy poco tiempo de trabajo con el profe —como lo hemos dicho en varias oportunidades—, pero creo que estamos avanzando muy bien. Y eso se ve reflejado en la idea de juego, más allá del resultado, que para mí no va con lo que fue el partido", concluyó.