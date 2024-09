¿Al DT del Rayo Vallecano ya no le gusta que le pregunten solo por James Rodríguez?

James Rodríguez tuvo su primera titularidad con el Rayo Vallecano, esperada por los hinchas 'rayistas' y también por todo el entorno del club, incluyendo la prensa que está al pendiente de cada movimiento del colombiano. Luego del 1-1 frente al Leganés, este sábado, en la rueda de prensa posterior, por supuesto, al técnico Íñigo Pérez le consultaron por el '10'.

Al DT del Rayo lo indagaron con preguntas sobre cómo le había parecido el compromiso de Rodríguez Rubio, pero al parecer, ya no le gusta que solo centren en el rendimiento del cucuteño ya que son un equipo.

"Cuando decís por fin, que hoy (sábado) me lo han dicho muchas veces, parece que dan por hecho que alguien viene y tiene que algún momento jugar de titular, lo entiendo y lo comprendo por todo lo que se ha generado, pero tengo varios jugadores que no han jugado ni un segundo en esta Liga", dijo de entrada Pérez respondiendo a la pregunta de la titularidad del exPorto.

James Rodríguez como titular con Rayo Vallecano - Foto: Rayo Vallecano Oficial

Pero allí no paró todo en cuanto a su razonamiento y todo lo que ha generado James David desde su llegada al equipo de Vallecas. Íñigo Pérez entiende lo que le puede aportar el cucuteño al Rayo y el tema de la jerarquía que le puede dar.

"Y como llevo lanzando este mensaje desde que llegué aquí porque creo en él y eso es lo que creo, estoy muy contento de que James esté con nosotros, lo vuelvo a recalcar que esté aquí, pero no me gusta como entrenador y guía de 25-27 jugadores que se hagan diferencias. Entiendo el por qué, entiendo las diferencias, entiendo la diferencia de jerarquía con James y el resto de los jugadores del vestuario, pero él que lo ha comprendido bien porque ha sido ejemplar entrenando, tenemos que entre todos ayudarle, no es bueno lo que sucede para él y para el Rayo Vallecano", complementó.

Por último, se mostró contento porque James haya tenido la titularidad y lo haya hecho de buena manera, pero volvió a insistir que hay un grupo completo de jugadores y que no solo se deben centrar en el '10'.

"Estoy contento con que haya debutado, si ha jugado hoy (sábado) es porque pensaba que era el mejor jugador para jugar en ese posición e intentar ganar el partido, pero creo que entre todos debemos darle un giro a esto por el bien de nuestro energía como equipo. Ojo, que quede claro que la libertad de expresión tiene que existir, y cada quien puede opinar y preguntarme lo que quiera, pero como me has preguntado creo que es un punto que se ha enquistado y debemos 'desenquistarlo'", concluyó el DT del Rayo.

James Rodríguez en la previa de Rayo Vallecano vs. Leganés. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images