Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
NBA + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Al Orobah FC vs. Al Nassr: siga el minuto a minuto de Jhon Durán y Cristiano Ronaldo
EN VIVO

🔴 Al Orobah FC vs. Al Nassr: siga el minuto a minuto de Jhon Durán y Cristiano Ronaldo

Este viernes 28 de febrero, los dirigidos por Stefano Pioli tendrán acción por la jornada 23 de la Liga Profesional Saudí. Jhon Durán es la gran novedad tras pagar una fecha de sanción.

Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, juntos en duelo con el Al Nassr.
Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, juntos en duelo con el Al Nassr.
Foto: Getty Images.
Actualizado febrero 28, 2025 01:04 p. m.
REFRESCAR