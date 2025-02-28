🔴 Al Orobah FC vs. Al Nassr: siga el minuto a minuto de Jhon Durán y Cristiano Ronaldo

Titular del Al Orobah FC
#العروبة | 💛💚— نادي العروبة السعودي (@ALOROBAH_FC) February 28, 2025
اختيارات المدير الفني عدنان حمد الأساسية و قائمة البدلاء في لقاء #العروبة_النصر #دوري_روشن_السعودي #العروبة pic.twitter.com/220qtwq1Vz
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#العروبة | 💛💚— نادي العروبة السعودي (@ALOROBAH_FC) February 28, 2025
اختيارات المدير الفني عدنان حمد الأساسية و قائمة البدلاء في لقاء #العروبة_النصر #دوري_روشن_السعودي #العروبة pic.twitter.com/220qtwq1Vz
🗒 || Starting lineup,@AlNassrFC vs #AlOrobah pic.twitter.com/llRnwjn3SK— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 28, 2025