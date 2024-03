Alfredo Morelos: "Acá en Santos, fue bonito estar en el mismo vestuario con Neymar"

Dejó su tierra natal para convertirse en futbolista profesional, debutar y hacerse en un nombre en el exterior; y es que, a pesar de la falta de minutos y oportunidades, lo logró afuera y hoy en día es uno de los goleadores colombianos más importantes. Esta es la historia de Alfredo Morelos, actual jugador del Santos de Brasil,que hace un par de meses dejó el ‘viajo continente’ para empezar una nueva etapa en territorio sudamericano.

Y justamente, referente a lo que es esta experiencia en el club de Neymar y Pelé, el oriundo de Cereté, Córdoba, charló con Gol Caracol, revelando lo que ha sido su adaptación a la cultura, lenguaje y fútbol brasileño, que espera poder conquistar así como lo hizo en Escocia y Finlandia.

“Este inicio de año lo he sentido muy bien, muy contento, muy feliz. La verdad, ha sido algo lindo venir con la mejor actitud. Sé que estoy en un proceso de adaptación, pero siempre con las mejores ganas. Se está marcando, se está jugando ya de nuevo y bueno, marcar diferencia es algo lindo. Estoy feliz por el momento que estoy viendo ahora; falta muchísimo, el año apenas empieza y estamos muy motivados para hacer muchas cosas en este gran club, indicó de entrada Alfredo Morelos.

Sumado a eso, el ‘Búfalo’ reveló que, a pesar de las diferentes recibidas, su primera opción y prioridad siempre fue el Santos de Brasil: “Yo siempre quería quedarme acá, la verdad no me lo pensé dos veces porque quería hacer cosas aquí. Soy un jugador que quiere dejar una huella en Santos, este es un club muy grande. Además, estamos en una liga muy competitiva, Brasil es un país muy futbolero y ‘romperla’ aquí será algo lindo para mí, igual, ya veremos qué pasa. Obviamente, se sabe que estamos en segunda división, pero este club no deja de ser lo grande que es, la idea es buscar buenos números aquí”.

Alfredo Morelos, festejando anotación con el Santos de Brasil. Foto: Twitter de @SantosFC.

Publicidad

¿Qué significó para usted anotar con el Santos FC?

“Marcar con Santos fue muy lindo. Especialmente mi segunda anotación, en el estadio Morumbí, con cincuenta mil personas, la verdad que fue algo especial. Ahora el objetivo es ascender a la primera división”.

Su encuentro con Neymar Jr en Santos...

“Yo me encontré a Neymar en un partido contra Corinthians. Él estuvo allí y nada, es una gran persona, también por lo que es como jugador, obviamente la gente sabe lo que es Neymar a nivel mundial. Vino a apoyarnos y estar con nosotros, el club que le dio la oportunidad de demostrar, de salir, de mostrar su talento y venir acá al vestuario, me trae lindos recuerdos. Me dio un abrazo muy fuerte”.

Publicidad

“Fue muy lindo para uno como jugador, tener a una figura mundial como Neymar en el mismo vestuario.Con Neymar intercambiamos un par de palabras, me tomé una foto con él y le dije que me firmara la camiseta con la que que jugué aquel partido, y bueno, agradecido con Dios por esta linda oportunidad”.

¿Por qué se da su salida del Rangers de Escocia?

“Mi salida de Rangersse da porque son cosas del fútbol. Yo tenía muchas oportunidades, ofertas en el mercado, pero terminamos eligiendo a Brasil, donde es muy competitivo el fútbol. Cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

Alfredo Morelos, exdelantero del Rangers de Escocia. Foto: AFP.

¿Qué recuerdos y momentos le dejó su paso por el Rangers?

“Todo lo vivido en Rangers fue fruto del trabajo. En la primera temporada fueron 18 goles, en la segunda fueron 20, en la tercera fueron 30, en la cuarta fueron 20, la quinta fueron 25, yo pasé récord de 100 goles ahí en el equipo, máximo goleador en torneos europeos con Rangers también, llegar a la final de Europa League, la verdad que fue algo increíble. Recuerdo un partido que nunca se me va a olvidar, que le marqué al Borussia Dortmund de visitante y al final los eliminamos. Eso nos dio la posibilidad de avanzar a la final de la Europa League”.

¿Cómo ha asimilado el cambio de liga, país y equipo?

“El cambio de Escocia a Brasil conlleva un proceso de adaptación, porque son dos cosas muy diferentes, la verdad, el idioma, el clima, la cultura. Obviamente aquí en Santos la temperatura es mucho mayor, acá hace siempre calor, pareciera que estoy en mi pueblo, con una temperatura de 35 grados, pero es una ciudad muy acogedora, muy linda y futbolera”.

Publicidad

Sus inicios y amor por el fútbol, ¿de dónde nace?

“Mi amor por el fútbol, mi mamá me lo inculcó desde los cinco años. Yo empecé en el club de los Fumigadores, en Córdoba; allí me dieron la oportunidad de formarme como jugador, fue algo lindo. Ahí hice un proceso de diez años y luego ya pasé al Deportivo Independiente de Medellín, un club que también me brindó la oportunidad de debutar, de formarme como jugador profesional, y bueno, muy agradecido la verdad. Luego di el salto a Finlandia, donde tuve un año y medio muy bueno para mí, que me abrió las puertas en el Rangers, donde ya todos conocen la historia. Y ahora estoy en el Santos”.

Alfredo Morelos celebrando una anotación, en su paso por el Independiente Medellín. Foto: Colprensa.

"Yo desde niño siempre soñaba con ser jugador profesional, porque eso es lo que quería ser en el colegio, por la calles, en las tardes pateando un balón todo el tiempo y eso era lo que llevaba en la sangre. Pero aquí estoy, gracias a Dios que me iluminó y me dio la oportunidad de ser un futbolista".

Publicidad

¿Qué recuerdos le ha dejado el fútbol, a lo largo de su trayectoria?

“Yo en el fútbol tengo lindos recuerdos, a mí siempre me buscaban para todo, yo era un goleador neto desde que empecé a jugar al fútbol y siempre que he hablado con mi papá, amigos cercanos o compañeros con los que siempre estuve, siempre me dicen que cuando estuve formado desde pequeño, yo marcaba muchos goles y así fue en Selección Córdoba, en Selección Colombia Sub-17, Selección Colombia Sub-20, en el Medellín; cuando fui a las pruebas marqué demasiados goles".

"Ahora es lindo estar donde estoy, en un gran club, una gran institución, un gran país, y bueno, estoy muy feliz aquí. Yo vengo con las mismas ganas de hacer lo que hice en Escocia, fueron seis años muy lindos para mí, la verdad, ‘rompiéndola’ en Europa League, jugando Champions también, son momentos inolvidables que quiero repetir en el Santos".