Alineación titular de Aston Villa vs. Manchester United: ¿Jhon Durán desde el arranque?

El Aston Villa vuelve a la acción, este domingo, en la Premier League y el rival que tendrá al frente será nada y nada menos que el Manchester United, que no pasa por un buen momento por el fútbol inglés y llega con la incertidumbre de la posible salida de Eric Ten Hag, en caso de una derrota. Unai Emery decidió su once titular yJhon Jader Durán no empezará en el once titular.

Once titular del Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Barkley, Tielemans, Philogene; Bailey, Watkins, Rogers.

Once titular del Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Evans, Dalot; Mainoo, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund.

De esta manera, Jhon Jáder Durán tendrá que esperar su oportunidad para entrar y buscar anotar, como ya lo ha hecho en este inicio de la Premier League y como lo hizo recientemente frente al Bayern Múnich, en la Champions League.