Almería, sin Luis Javier Suárez, condenado en Segunda División, tras 1-1 con Real Oviedo

El Real Oviedo, que empezó perdiendo ante el Almería y sufriendo ante el equipo de Rubi, despertó con la entrada al descanso de un Santi Cazorla que se convirtió en el héroe del oviedismo al marcar el gol que dio a los azules el pase a la final.

En el equipo visitante no estuvo su máxima figura y goleador, el colombiano Luis Javier Suárez, quien no alcanzó a llegar a España tras estar convocado con la Selección Colombia para los duelos frente a Perú y Argentina, aunque frente a la albiceleste no vio minutos.

Luis Javier Suárez, delantero samario del Almería. Getty

Veljko Paunovic fue el primero en sorprender e Ilyas Chaira, tras un mes de baja debido a una lesión de hombro, regresó a lo grande y se coló en la banda izquierda del Real Oviedo; mientras, en el Almería, Rubi apostó por Kaiky en el lateral derecho, con Bruno Langa en la izquierda y Puigmal como extremo.

A diferencia del partido de ida, fue la UD Almería el equipo que arrancó el encuentro dominando, jugando en campo rival y poniendo en aprietos al Oviedo desde los primeros instantes, con Melamed recibiendo a la espalda de Nacho Vidal y obligando a Aarón Escandell a intervenir.

Publicidad

En el Oviedo solo respondía Hassan, pero el resto de sus compañeros no lo acompañaban y el Almería estaba relativamente cómodo, tanto, que llegó el 0-1: pasado el 20’, diagonal desde la derecha y mano de Seoane a tiro de Melamed, convirtiendo Melero el penalti con seguridad.

El Real Oviedo, por primera vez desde la llegada de Veljko Paunovic hace ya más de dos meses, estaba por debajo en el marcador; Lopy probó dos veces a Escandell desde la frontal y fue Rahim el que gozó en una transición de la ocasión más clara del equipo asturiano en todo el primer tiempo.

Publicidad

Empezó el segundo tiempo y, antes que nada, Paunovic no esperó y metió a Santi Cazorla, que desde el primer balón se hizo dueño del partido y puso patas arriba el Carlos Tartiere marcando el 1-1 tras una falta que él mismo había provocado.

Era el momento del Real Oviedo en el partido y todo salía de las botas de Cazorla, que jugaba de derecha a izquierda y activaba a Hassan en la banda, que tras una diagonal hacia dentro y su disparo se iba por encima del larguero.

Por su parte, el Almería respondía con un Gonzalo Melero que acertaba cada vez que participaba; Centelles y Pozo entraron en los visitantes y Fede Viñas, que volvía tras casi un mes lesionado, lo hizo en el Real Oviedo entrando por Alemao.

El partido se aceleró en su recta final y, de un gol anulado a Fede Viñas por un fuera de juego milimétrico, el Almería respondió con una jugada protagonizada por los dos cambios visitantes: centro de Leo Baptistao desde la derecha que Marezi cabeceó al palo.

Publicidad

El Almería no volvió a gozar de ninguna ocasión más y el Real Oviedo, con Viñas y Cazorla luchándolo todo, durmió el partido en los minutos finales: los azules jugarán por segundo año consecutivo en la final del playoff ascenso.

Ficha técnica:

Publicidad

1–. Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Seoane (Santi Cazorla, m. 46), Colombatto (Portillo, m. 90); Hassan (Luengo, m. 84), Ilyas Chaira (De la Hoz, m 84) y Alemao (Fede Viñas, m. 61).

1–. UD Almería: Fernando; Kaiky (Leo Baptistao, m. 77), Chumi, Edgar González (Rachad, m. 90), Bruno Langa (Centelles, m. 70); Arnau Puigmal (Pozo, m. 70), Lopy, Melero, Melamed (Marezi, m. 77); Sergio Arribas y Vinicius Lázaro.

Árbitro: González Esteban (comité vasco). Amonestó a los locales Dani Calvo (57’), Rahim (77’) y a los visitantes Vinicius Lázaro (48’) y Pozo (90’+5)

Goles: 0-1, M. 24: Melero, de penalti. 1-1, M. 49: Santi Cazorla

Publicidad

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de la semifinal del playoff de ascenso de LALIGA HYPERMOTION disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 25.921 espectadores.