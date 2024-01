Andrés 'Manga' Escobar inició el año como era: encontró club, después de dos años de inactividad

Tras varios años de inactividad y líos judiciales, Andrés ‘Manga’ Escobar encontró una luz al final del camino y recibió la oportunidad que tanto estaba esperando en el fútbol profesional. Ahora, sumará una nueva experiencia en territorio argentino.

Reconocido por su gran calidad, desequilibrio y talento con la pelota, pero también sus diferentes problemas personales y controversias, el ‘Manga’ inició este 2024 con pie derecho, pues, después de buscar tanto tiempo una posibilidad de regresar al balompié, se le dio.

Según lo confirmó el Club Atlético Nueva Chicago de Argentina, a través de sus redes sociales, el futbolista colombiano será una de sus fichas claves para este año, en el que buscarán conseguir el ascenso a la primera división

“El jugador Andrés Escobar firmó contrato con nuestra institución. El volante ofensivo de 32 años estará vinculado a Nueva Chicago hasta el 31 de diciembre de 2024. Llega libre con el pase en su poder. ¡Bienvenido y el mayor de los éxitos!”, citó en su cuenta oficial de ‘X’ el cuadro argentino.

Se estima que, frente a esta nueva oportunidad, el ‘cafetero’ pueda retomar el buen nivel y demostrar las condiciones que alguna vez lo hicieron brillar en el fútbol colombiano, tanto, que vistió los colores de Millonarios, uno de los equipos más grandes y tradicionales del balompié de nuestro país.

¿Qué pasó con el ‘Manga’ Escobar en Islandia?

Cuando el colombiano militaba en el Leiknir Reikiavik, club de Islandia , fue acusado de abuso sexual por una mujer, que lo denunció e hizo que lo declararan culpable, dándole dos años y medio de prisión, además de dejarlo sin pasaporte y demás.

Frente a esta situación, el mismo Andrés Escobar relató lo sucedido en una charla con ‘Deportes Sin Tapujos’: “El caso sigue abierto, pero hubo un arreglo por los derechos humanos. Lo que hicieron conmigo fue ilegal, me quitaron el pasaporte y me dejaron para morirme en la calle. Yo dejé un abogado allá, pero no le doy mucha importancia a eso porque el abuso que cometieron conmigo fue supremamente grande".

"Llegó un momento en que me iba a morir, ellos me decían que me fuera, pero que no me iban a entregar el pasaporte. Yo ni siquiera sé cómo salí. Con los antecedentes que he tenido, más esto, esperaba sentirme señalado, pero he recibido un apoyo de la gente. Eso me llena de mucho orgullo y alegría. Lo único que quiero es seguir jugando", concluyó el ‘cafetero’.

Ahora, que está frente a una nueva oportunidad de volver al fútbol profesional, se espera que el ‘Manga’ retome y vuelva a figurar. En este caso, con el Club Nueva Chicago.