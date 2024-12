Arne Slot, encantado con Luis Díaz y la diversidad de gol en el Liverpool

Liverpool fue arrasador contra West Ham este domingo en una nueva jornada de la Premier League. Los 'reds' no tuvieron problemas frente a su rival, al que golearon por marcador de 0-5 y uno de los goles fue convertido por Luis Díaz .

Los dirigidos por Arne Slot se siguen distanciando con respecto a sus perseguidores en la tabla general, y muchos de esos puntos lo han logrado gracias a la buena efectividad de sus hombres en la ofensiva. Además, de Lucho', el director técnico neerlandés cuenta con el olfato goleador de Mohamed Salah , Cody Gakpo y Diogo Jota, solo por mencionar algunos.

Precisamente, todos estos brillaron con sus anotaciones contra los 'hammers', y en la rueda de prensa posterior al duelo de la jornada 19 de la Premier League, a Slot le consultaron por la variedad y diversidad a la hora que tiene para escoger en la parte ofensiva. El DT no dudó en referirse al tema del gol en los 'reds'.

Luis Díaz junto a Mohamed Salah y Cody Gakpo en medio del West Ham vs. Liverpool. Marc Atkins/Getty Images

¿Qué dijo Arne Slot sobre Luis Díaz y las otras opciones que tiene en la ofensiva de Liverpool?

"Me gusta ver esto porque si solo confías en un jugador, a la hora de marcar goles, la mayoría de las veces no es realmente útil; aunque también es bueno tener un jugador que marque mucho. Pero luego es agradable ver que otros marcan goles y también amenazan al otro gol. No es solo el que marca el gol, creo que el avance hacia el gol también es muy positivo desde nuestro punto de vista", sostuvo el timonel del elenco de Merseyside.

Así las cosas, Slot está más que complacido y satisfecho con las diferentes opciones que tiene en la delantera de su club y poder armar cada táctica dependiendo del rival y las cualidades de sus delanteros. Díaz Marulanda y compañía, por su parte, responden a esa confianza depositada con goles y buenas actuaciones.

¿Cómo va el Liverpool en la Premier League?

Los 'reds' marchan en el primer lugar de la clasificación general con 45 puntos en 18 compromisos y teniendo una diferencia de gol de +28. Ocho de esos goles por Premier League fueron convertidos por Luis Díaz en 17 partidos jugados.

Liverpool volverá a competencia el próximo 5 de enero cuando reciba al Mancheste United en Anfield. El partidazo está pactado a iniciar a las 11:30 de la mañana en horario de Colombia. Contra los 'diablos rojos' se espera la titularidad de 'Lucho'.

Luis Díaz en duelo contra el West Ham, por Premier League. Foto: AFP.