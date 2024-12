¿Duván Vergara le vuelve a hacer 'ojitos' al Junior?: atención a lo que dijo

Duván Vergara pasa por estos días en su tierra natal, Montería, y mientras retoma nuevamente labores con su equipo, el América de Cali , el delantero conversó de varios temas con un medio de la capital de Córdoba.

Nuevamente volvió a salir ese deseo de jugar en el club del cual es hincha. En muchas oportunidades, el artillero de 28 años ha expresado ese sentir y anhelo de vestir los colores del Junior de Barranquilla

En una conversación con el periódico 'El Meridiano', de Córdoba, el exjugador del Monterrey volvió a hablar de este tema.

Duván Vergara con el América de Cali - Foto: América de Cali Oficial

"Es algo en que siempre soy sincero, yo siempre he expresado que soy hincha del Junior y obviamente mi deseo a futuro es ir y cumplir mi sueño. Yo quiero cumplir sueños", esas fueron las palabras del delantero monteriano y que por pronto se hicieron virales en las redes sociales entre los fanáticos del elenco 'currambero'.

Publicidad

Unos manifestaron su acuerdo que desde la directiva 'rojiblanca' deberían darle una oportunidad, mientras que otros desistieron que se vista con los colores de Junior debido a que pueden contratar a alguien más para la ofensiva.

En cada oportunidad que tiene, Vergara Hernández no duda en mostrar ese amor que le tiene al Junior de Barranquilla y ese intacto sentimiento de pasión de un día no muy lejano lograr cumplir el sueño de actuar para el club 'currambero' y darlo todo por el mismo.

Publicidad

¿Qué otras declaraciones dejó Duván Vergara?

- Los años en el profesionalismo: ¿en qué se ha convertido?

"Ha sido un camino que no ha sido fácil, de mucha entrega, disciplina y obviamente confiando en Dios. Me he convertido en una persona muy madura, una persona muy ganadora, sobre todo de la vida, y en el fútbol Dios me ha regalado muchas cosas y estoy agradecido por eso".

- No pierde la esperanza de jugar en la Selección Colombia

Publicidad

"Siempre el sueño de la Selección Colombia está, de pronto antes estaba un poco más joven, estuvo acerca. Ahora creo que tengo gran nivel para estar, creo en mi talento pero obviamente estoy en Colombia y hay referentes y jugadores que están por encima del fútbol de acá y eso hay que respetarlo, pero el día que tenga la oportunidad, y me la quieran dar, creo que estaré preparado para ello".

El video con las declaraciones de Duván Vergara hablando de Junior:

Duván Vergara quiere cumplir su sueño de jugar en Junior 👀🦈pic.twitter.com/wXAHPpB2e5 — elambito (@elambito) December 29, 2024

Publicidad

Los equipos en los que ha jugado Duván Vergara