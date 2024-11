Aseguran que Unai Emery, DT de Aston Villa, aprecia a Ollie Watkins; pero no tanto a Jhon Durán

Una de las estrellas emergentes de lo que está siendo la actual temporada del fútbol de Europa es Jhon Durán , quien ha encontrado el camino al gol de una manera tan constante y sencilla, que ha logrado hacerse un nombre a nivel mundial.

Sin embargo, aunque Durán es el goleador de los 'Villanos', desde hace un buen tiempo se dice que la relación con su entrenador, Unai Emery, no es la mejor de todas , razón por la cual, ha estado relegado al banco de suplentes en varias ocasiones, pese a que el colombiano siempre responde.

De hecho, el propio jugador confirmó que su vínculo con el DT español es de "amor y odio". “Tiene su punto de vista y yo tengo el mío. Peleamos constantemente, pero creo que es normal para alguien de mi edad, y para él, que ha logrado tantas cosas. Hay momentos de amor y de odio, a veces”, sostuvo en charla con Sky Sports.

Unai Emery y Jhon Jáder Durán, los más queridos del Aston Villa Aston Villa

Sin embargo, este tema ha tomado tal relevancia que ya hace parte de la conversación de varios, entre ellos, Craig Burley, exjugador escocés y panelista de ESPN, quien, además de hablar de Jhon Jader y Unai, aseguró que el Ollie Watkins es más versátil que el antioqueño, razón por la cual, siempre se ha decantado más por el inglés.

“Está clarísimo que, en este momento, Unai Emery cree que Ollie Watkins es mucho más versátil que Jhon Durán", sostuvo el exfutbolista.

No obstante, aunque aseguró que esto podría cambiar, deja claro que no será pronto. "Puede que eso cambie, pero no creo que vaya a ocurrir en un futuro próximo", agregó.

Ollie Watkins, delantero titular del Aston Villa. James Gill - Danehouse/Getty Images

Finalmente, aunque puede que Jhon Jader no sea el titular, afirma que el hecho de que salga desde el banco y marque también es importante, pues marcar la diferencia siendo revulsivo y con tan pocos minutos, es importante tanto para el entrenador, como el propio jugador.

"Ha estado muy bien saliendo del banquillo, como he dicho, y marcando la diferencia. Eso también es algo muy bueno para un entrenador”, de esta manera culminó su intervención Craig Burley.

Pese a todo lo que se está diciendo, Jhon Jader Durán ha sido insistente y cuando ha tenido la oportunidad de ser titular bajo la mano de Unai Emery no la ha desaprovechado, pese a que en varias ocasiones se ha visto como el delantero ha discutido de manera fuerte con su entrenador.

De hecho, en el partido contra Bologna por la Champions League , Durán fue reemplazado por Watkins, cosa que no le gustó mucho, saliendo notablemente molesto y golpeando las cosas a su alrededor.

Así, en el partido siguiente, el cual fue contra Bournemouth, fue suplente, siendo el inglés el titular, pese a que el colombiano incluso se llevó el premio a mejor jugador del partido.