Ya llegan los partidos de la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, por lo que muchos amantes del fútbol y por supuesto, de la Selección Colombia , estarán pendientes a las transmisiones de Gol Caracol.

Por ese motivo, le traemos la programación de los partidos de la jornada del jueves 14 y viernes 15 de noviembre, para que usted se agende y pueda disfrutar de las emociones de los encuentros de los clasificatorios, que siempre traen goles, emociones y mucho más.

Eliminatorias, partidos EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com : 14 y 15 de noviembre

Fecha 11

Jueves 14 de noviembre de 2024

Venezuela vs Brasil

Previa: 3:30 p.m.

Inicio: 4:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Paraguay vs Argentina

Previa: 6:00 p.m.

Inicio: 6:30 p.m.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Ecuador vs Bolivia

Previa: 6:00 p.m.

Inicio: 6:30 p.m.

Transmisión: exclusivo en el canal de YouTube de Gol Caracol

Viernes 15 de noviembre de 2024

Uruguay vs. Colombia

Previa: 6:30 p.m.

Inicio: 7:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Perú vs. Chile

Inicio: después de Uruguay vs. Colombia

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

La Selección Colombia seguirá en su casa FCF

Con esa programación usted podrá disfrutar de todos los partidos de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, como siempre con el sello de Gol Caracol, con nuestros narradores Carlos Alberto Morales y Pepe Garzón, nuestros comentaristas Javier Hernández Bonnet y Ricardo Orrego, la información y los datos por parte de Marina Granziera, Juan Camilo Vargas y Marcela Monsalve, nuestro técnico invitado Rafael Dudamel, y los enviados especiales a Uruguay para seguir a la Selección Colombia, que son Juan Pablo Hernández y Carlos Toncel.

¿Qué días juega la Selección Colombia?

La 'tricolor' dirigida por el técnico Néstor Lorenzo y con figuras en la cancha como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y más, se medirá primero a Uruguay el viernes 15 de noviembre a las 7:00 p.m., en el estadio Centenario, en Montevideo.

Luego, el martes 19 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, la Selección Colombia recibirá a Ecuador, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que será el último partido oficial de la 'tricolor' en este 2024.

Así fue la formación de la Selección Colombia frente a Bolivia, en El Alto, por Eliminatorias. AIZAR RALDES/AFP

Convocados de la Selección Colombia para partidos contra Uruguay y Ecuador, Eliminatorias Sudamericanas 2026

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Juan David Cabal, del registro de la Juventus, de Italia, es el único futbolista que hasta el momento fue desconvocado, tras sufrir una dura lesión de rodilla, tal y como se menciona extraoficialmente este martes, y que lo hizo regresar a Europa para que comience su recuperación con el equipo turinés.