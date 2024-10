La Premier League siempre trae enfrentamientos entre equipos importantes y este domingo se dará uno entre Aston Villa y Manchester United, válido por la fecha 7 del campeonato inglés.

El equipo del colombiano Jhon Durán tendrá que recibir a uno de los poderosos clubes británicos, que no la pasa bien en la actualidad al mando del técnico Ten Hag.

Aston Villa vs Manchester United, hora y dónde ver el partido de Jhon Durán en Premier

Fecha: domingo 6 de octubre de 2024

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Villa Park (Birmingham)

Transmisión: ESPN / Disney Plus

El colombiano Jhon Durán está siendo una de las figuras no solo del Aston Villa, sino de la Premier League, con goles viniendo desde el banquillo de suplentes, ya que no ha logrado afirmarse en la titular, ante la presencia de otro gran delantero en las filas del equipo de Birmingham, como lo es el inglés Ollie Watkins.

A pesar de eso, el joven delantero antioqueño viene aprovechando el tiempo de juego que le da Unai Emery, y ya se ha reportado con anotaciones frente a Everton, Bournemouth, West Ham y Leicester.

A eso se suma que viene de marcarle un golazo al Bayern Múnich, por la fecha 2 de la Champions League, para darle la victoria 1-0 del Aston Villa.

Jhon Jáder Durán, festejando anotación contra el Bayern Múnich, por la Champions League. Foto: Getty Images.

Actualmente el equipo en el que juega Jhon Durán está en el puesto 5 de la tabla de posiciones de la Premier League, con 13 puntos, pero si consigue ganar este domingo, podría subir una casilla más.

Del lado del Manchester United la actualidad es diferente, estando en el puesto 14, con apenas 7 unidades, estando en una crisis que tiene en riesgo al técnico neerlandés Erik Ten Hag.

Con ese panorama todo está listo para el partido que atrae miradas este domingo 6 de octubre entre el Aston Villa y el Manchester United.

Horas previas a este encuentro, desde los medios de Birmingham mencionan que ante el buen momento de Jhon Durán, el técnico español Unai Emery, estaría pensando en ponerlo como titular frente los ‘red devils’, acompañando a Ollie Watkins en el frente de ataque.