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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Augsburgo vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Luis Díaz en Bundesliga
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🔴 Augsburgo vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Luis Díaz en Bundesliga

Este sábado, Bayern Múnich visita al Augsburgo en la quinta jornada de la Liga de Alemania. ¡No se pierda a Luis Díaz en acción con los 'bavaros'.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de oct, 2026
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Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto: AFP
REFRESCAR
  • 09:22 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern Múnich
    Fin de la primera parte

    El Ausburgo se va al descanso ganando 1-0.

    • Publicidad

  • 09:22 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern Múnich
    Palo de Harry Kane

    Harry Kane remata de primera tras un centro, pero el disparo pega en el horizontal.

  • 09:05 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern Múnich
    Ausburgo falla una clara

    Ausburgo tenía el 2-0 en bandeja y lo desaprovecha.

  • 08:59 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern Múnich
    Molestias en el ojo de Saibari

    El cuerpo medico atiende al marroquí.

  • 08:46 a. m. - Augsburgo 1-0 Bayern Múnich
    Un Bayern Múnich muy activo

    Bayern que llega mucho al arco rival en busca del empate, para no sufrir tanto el partido más adelante.

  • 08:32 a. m. - Augsburgo 1-0 Bayern Múnich
    🔴 GOOOOL DEL AUGSBURGO

    Error de Neuer y gol a los 4 segundos del equipo rival.

  • 07:56 a. m. - PREVIA
    La titular de Bayern Múnich

  • 07:56 a. m. - PREVIA
    Los inicialistas del Augsburgo

  • 07:55 a. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por Disney Plus.

  • 07:55 a. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 8:30 a.m. (hora Colombia).

  • 07:54 a. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Augsburgo y Bayern Múnich.

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