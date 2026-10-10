🔴 Augsburgo vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Luis Díaz en Bundesliga

El Ausburgo se va al descanso ganando 1-0.
- 09:22 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern MúnichFin de la primera parte
- 09:22 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern MúnichPalo de Harry Kane
Harry Kane remata de primera tras un centro, pero el disparo pega en el horizontal.
- 09:05 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern MúnichAusburgo falla una clara
Ausburgo tenía el 2-0 en bandeja y lo desaprovecha.
- 08:59 a. m. - Ausburgo 1-0 Bayern MúnichMolestias en el ojo de Saibari
El cuerpo medico atiende al marroquí.
- 08:46 a. m. - Augsburgo 1-0 Bayern MúnichUn Bayern Múnich muy activo
Bayern que llega mucho al arco rival en busca del empate, para no sufrir tanto el partido más adelante.
- 08:32 a. m. - Augsburgo 1-0 Bayern Múnich🔴 GOOOOL DEL AUGSBURGO
Error de Neuer y gol a los 4 segundos del equipo rival.
- 07:56 a. m. - PREVIALa titular de Bayern Múnich
🔴⚪ 𝗨𝗡𝗦𝗘𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗙!— FC Bayern München (@FCBayern) October 10, 2026
Diese Jungs sollen es heute richten! 💪 pic.twitter.com/MY6J2cCnzm
- 07:56 a. m. - PREVIALos inicialistas del Augsburgo
🚨 Aufstellung mit zwei Startelf-Debütanten! 🚨 Diese 1️⃣1️⃣ geht's heute an!— FC Augsburg (@FCAugsburg) October 10, 2026
ℹ️ Wolf krank, Claude-Maurice mit muskulären Problemen: https://t.co/G1uJIXfLZM #FCAFCB pic.twitter.com/lKAElLgNPI
- 07:55 a. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por Disney Plus.
- 07:55 a. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 8:30 a.m. (hora Colombia).
- 07:54 a. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre Augsburgo y Bayern Múnich.
Publicidad