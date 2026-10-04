🔴Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga F con Linda Caicedo

🤩🏟️¡Así luce el escenario del partido! 🤩🏟️
- 11:07 a. m.
- 11:06 a. m.✔️🔵🔴 Estas son las convocadas en las 'culé'
📋 La convocatòria.#ElClàssic pic.twitter.com/ItbOLpWLaH— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) October 4, 2026
- 11:05 a. m.👊🏻⚪ Las convocadas del Real Madrid femenino para HOY
📋 ¡Nuestras convocadas para El Clásico!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) October 3, 2026
✅ Our squad for the match!
🆚 @FCBfemeni pic.twitter.com/JVBGApEVl2
- 11:02 a. m.✔️⚽😱 El historial del clásico
Contando todas las competiciones oficiales, el historial arroja 27 compromisos, siendo muy favorable para el Barcelona que acumula 26 triunfos, y el Real Madrid consiguió una sola victoria. Los empates no existen en esta serie.
- 11:00 a. m.🤔⌚¿A qué horas es el partido? 🤔⌚
A las 12:00 p.m., en horario de Colombia, rodará el balón en el Camp Nou para un nuevo clásico por Liga F entre 'azulgranas' y 'merengues'.
- 10:59 a. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Barcelona y Real Madrid femenino, por la Liga F de España.
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