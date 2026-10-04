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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga F con Linda Caicedo
EN VIVO

🔴Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga F con Linda Caicedo

Este domingo, el Camp Nou vibrará con un nuevo clásico de la Liga F entre Barcelona y Real Madrid femenino. Linda Caicedo y compañía intentarán superar a las 'azulgranas'. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de oct, 2026
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Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Foto: Getty Imágenes
REFRESCAR
  • 11:07 a. m.
    🤩🏟️¡Así luce el escenario del partido! 🤩🏟️

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  • 11:06 a. m.
    ✔️🔵🔴 Estas son las convocadas en las 'culé'

  • 11:05 a. m.
    👊🏻⚪ Las convocadas del Real Madrid femenino para HOY

  • 11:02 a. m.
    ✔️⚽😱 El historial del clásico

    Contando todas las competiciones oficiales, el historial arroja 27 compromisos, siendo muy favorable para el Barcelona que acumula 26 triunfos, y el Real Madrid consiguió una sola victoria. Los empates no existen en esta serie.

    Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un nuevo clásico por la Liga F de España.
    Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un nuevo clásico por la Liga F de España.
    Fotos: oficial del Barcelona femenino y Getty Imágenes

  • 11:00 a. m.
    🤔⌚¿A qué horas es el partido? 🤔⌚

    A las 12:00 p.m., en horario de Colombia, rodará el balón en el Camp Nou para un nuevo clásico por Liga F entre 'azulgranas' y 'merengues'.

  • 10:59 a. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Barcelona y Real Madrid femenino, por la Liga F de España.

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