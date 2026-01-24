Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs Augsburgo EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz en Bundesliga
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs Augsburgo EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz en Bundesliga

Este sábado el colombiano Luis Díaz tendrá nueva acción con el Bayern Múnich en la Liga de Alemania, con la tarea de seguir ganando e invicto en el campeonato, en el que es el favorito para ganarlo.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 24 de ene, 2026
Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich.
Getty
REFRESCAR
  • 09:45 a. m. - 🕒Minuto 12
    El Bayern no puede con el muro del Augsburgo

    Por ahora, el local no logra encontrar espacios en ataque para hacerle daño al Augsburgo.

  • 09:31 a. m. - Bayern Múnich vs Augsburgo
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Ya se juega el derbi bávaro entre el Bayern Múnich y el Augsburgo.

  • 09:23 a. m. - Bayern Múnich vs Augsburgo
    ⚪🟢¡Titular del Augsburgo!⚪🟢

  • 08:54 a. m. - Bayern Múnich vs Augsburgo
    🤔 Dónde ver EN VIVO y por TV el partido de Luis Díaz HOY

    El duelo se podrá ver por Disney Plus

  • 08:53 a. m. - Bayern Múnich vs Augsburgo
    🕛 A qué hora es el partido de Luis Díaz hoy

    El encuentro en el Allianz Arena iniciará a las 9:30 a.m. (hora colombiana)

  • 08:32 a. m. - Bayern Múnich vs Augsburgo
    🚨 ATENCIÓN: Luis Díaz, titular hoy en partido del Bayern

  • 08:24 a. m. - Bayern Múnich vs Augsburgo
    🎥 El Allianz Arena está listo

  • 08:23 a. m. - 🔴 Bayern Múnich vs Augsburgo
    Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Luis Díaz

    Acá encontrará los goles, mejores jugadas y las incidencias de este compromiso.

