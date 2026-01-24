🔴 Bayern Múnich vs Augsburgo EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz en Bundesliga

El Bayern no puede con el muro del Augsburgo
Por ahora, el local no logra encontrar espacios en ataque para hacerle daño al Augsburgo.
Ya se juega el derbi bávaro entre el Bayern Múnich y el Augsburgo.
🚨 Lineup for the Bavarian derby!#FCBFCA pic.twitter.com/9vG9Yi1c6W— FC Augsburg (@FCA_World) January 24, 2026
El duelo se podrá ver por Disney Plus
El encuentro en el Allianz Arena iniciará a las 9:30 a.m. (hora colombiana)
1⃣1⃣ Unsere 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗙 𝓿𝓼. 𝗔𝘂𝗴𝘀𝗯𝘂𝗿𝗴❗ pic.twitter.com/cbzqTmZK3c— FC Bayern München (@FCBayern) January 24, 2026
Servus aus der Allianz Arena 🙋♂️🏟— FC Bayern München (@FCBayern) January 24, 2026
In 120 Minuten steigt hier #FCBFCA – Was sind eure Tipps für heute❓⤵️ pic.twitter.com/k9hQ1vRWjL
Acá encontrará los goles, mejores jugadas y las incidencias de este compromiso.
